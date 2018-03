Neue ÖH WU: Einsatz für Qualität und Fairness im Studium auch in Zukunft oberste Priorität

Wien (OTS) - "Die WU Wien hat einmal mehr bewiesen, dass sie anders ist", freut sich Christian Tafart, Vorsitzender der ÖH WU über die Ergebnisse der ÖH-Wahl an der Wirtschaftsuniversität Wien. "Mit ihrem klaren Votum haben WU-Studenten eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig ihnen auch in Zukunft eine aktive, lösungsorientierte und vor allem durchsetzungsstarke ÖH WU ist, die sich mit vollem Herzblut und unabhängig von Ideologien für ihre Interessen einsetzt."

Wahlergebnis der ÖH WU

Mit einem Ergebnis von 53,32% und 9 Mandaten verfügt die AktionsGemeinschaft WU auch in Zukunft über eine absolute Mehrheit in der Universitätsvertretung der ÖH WU. Der VSSTÖ kommt auf 23,33% und 4 Mandate, die Julis auf 14,97% und 2 Mandate. Nicht mehr in der Universitätsvertretung vertreten hingegen ist die GRAS, die mit 5,33% kein Mandat erreichen konnte.

ÖH WU durch hohe Wahlbeteiligung gestärkt

Besonders erfreulich ist vor allem die gestiegene Wahlbeteiligung an der WU. Entgegen dem Bundestrend hat jeder dritte WU-Studierende (2013: 34,67%, 2011: 27,46%) seiner Interessenvertretung den Rücken gestärkt und von seinem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

"Für uns ist die hohe Wahlbeteiligung ein klares Zeichen, dass es den WU-Studenten um unispezifische Themen und Lösungen anstatt um Ideologien oder Skandalisierungsversuche geht", ergänzt Tafart. "Diese Lösungen liegen durch die Beteiligungsaktion der ÖH WU bereits auf dem Tisch. Mit der Einführung von fairen Zugangsregeln im Bachelor und dem weiteren Ausbau der Kapazitäten, insbesondere in den Spezialisierungen und im Master, können Qualität, Fairness und Transparenz im Studium wirklich verbessert werden. Das sind die Themen, die den WU-Studenten wichtig sind und dafür steht auch die ÖH WU mit ihrer künftig neuen Vorsitzenden Chiara Werner-Tutschku. Die hohe Wahlbeteiligung und die klaren Prioritäten der Studenten zeigen deutlich: Die WU ist anders, und das ist gut so", schließt Tafart.

