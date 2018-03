SP-Deutsch an VP-Hoch: Raunzerzone in der Lichtenfelsgasse

Wien (OTS/SPW) - "Herr Hoch, wo leben sie?", fragte Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Freitag in Reaktion auf eine Presseaussendung des Wiener ÖVP-Landesparteisekretärs Alfred Hoch. "Die Wiener SPÖ hat die Beiträge für Kinderbetreuung von 0-6 Jahre abgeschafft! Eine größere Entlastung für Familien als den Gratiskindergarten werden Sie nirgendwo in Österreich finden!", sagte Deutsch. Dies sei insofern noch bemerkenswerter, "wo doch die angebliche Familienpartei ÖVP in den anderen Bundesländern vom Gratiskindergarten nichts hält. Zumindest gibt's dort ein vergleichbares Angebot nicht". Auch die spürbare Verbilligung der Wiener Linien-Jahreskarten und das Top-Jugendticket haben zur Entlastung - vor allem auch des Mittelstands! - beigetragen. "Die Volkspartei wiederum schreit Entlastung, tut aber dort, wo sie könnte, genau das Gegenteil!", so der Landesparteisekretär.****

Deutsch machte auch darauf aufmerksam, dass "die Leistungen der Daseinsvorsorge - in kommunaler Hand - von der Wiener Bevölkerung geschätzt" werden. Das habe unter anderem auch das klare Votum bei der Volksbefragung für den Schutz der kommunalen Betriebe gezeigt. Und dass "auch Konsens darüber besteht, dass Qualität gewisse Kosten (Wartung, Investitionen, etc.) verursacht, die die Stadt versucht, so gering wie möglich zu halten".

"Die ÖVP wiederum trägt seit geraumer Zeit nichts Konstruktives zur Gestaltung der Stadt und zum diesigen positiven Lebensgefühl bei", so Deutsch. Abschließend: "Nix als eine reine Raunzerzone in der Lichtenfelsgasse!" (Schluss) ah

