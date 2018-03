AKS: We want Sex! Für eine ehrliche Aufklärung!

AKS fordert einen ehrlichen Aufklärungsunterricht, in dem Homo-, Bi- und Transsexualität nicht verschwiegen werden

Wien (OTS) - Die Aktion kritischer Schüler_innen (AKS) veranstaltete heute, am internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie, eine Medienaktion, um auf "fehlende Seiten" in Biologie- bzw. Aufklärungsbüchern hinzuweisen. "Noch immer finden wir in der Schule und der Gesellschaft eine starke Diskriminierung von homo- und transsexuellen Personen. Gründe dafür sind oftmals zu wenig Wissen und Angst. Dies wollen wir ändern", erklärt Tatjana Gabrielli, Bundesvorsitzende der AKS und weißt auf die vor kurzem veröffentlichte Umfrage der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) hin. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, die Grundrechte von LGBT-Personen zu fördern und zu schützen, damit diese ebenfalls die Möglichkeit haben, ein Leben in Würde zu führen.

Die Studie weißt besonders auf die Schulebene hin und spricht von bis zu 80% Prozent LGBT-Personen, die in ihrer Schulzeit Diskriminierung erfahren haben. Die AKS sieht ebenfalls einen wichtigen Ansatzpunkt in der Bildung, um gegen Diskriminierung vorzugehen. "Es ist längst an der Zeit, dass Homo-, Bi- und Transsexualität nicht verschwiegen werden. Bis hier endlich die Verantwortlichen reagieren, stellen wir als AKS die Materialien bereit. Wir haben die fehlenden Lehrbuch-Seiten ergänzt und werden diese nun allen Schülerinnen und Schülern, sowie Lehrpersonen und Direktionen zugänglich machen", so Gabrielli. Die AKS nimmt dabei auch Themen wie Verhütung, Sex und Identität in das Unterrichtswerk auf und bereitet Themen möglichst gendersensibel auf.

Ab dem 18. Mai finden sich diese Seiten unter www.aks.at zum Download oder können gratis angefordert werden.

