22. Bezirk: Umbau und Sanierung eines Abschnitts der Erzherzog-Karl-Straße

Wien (OTS) - Aufgrund der Errichtung des Star-22-Gebäudes und der Fortführung der im Herbst 2012 begonnenen Sanierungsmaßnahmen im Bereich Erzherzog-Karl-Straße zwischen Adelheid-Popp-Gasse und Stadlauer Straße im 22. Bezirk wird nun die stadteinwärts führende Richtungsfahrbahn umgestaltet. Ab Dienstag, dem 21. Mai 2013, beginnt die MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Bauarbeiten.

Details

Vor dem neu errichteten Gebäude wird eine Parkspur realisiert und die Fahrbahn um einen Rechtsabbiegefahrstreifen in die Stadlauer Straße erweitert. Gleichzeitig wird die Fahrbahn in diesem Bereich aufgrund von Rissen und Verdrückungen saniert.

Verkehrsmaßnahmen

Die Straßenbauarbeiten im Stauraum der Erzherzog-Karl-Straße vor der Kreuzung mit der Adelheid-Popp-Gasse in Fahrtrichtung stadteinwärts erfolgen nur an den Wochenenden bei Freihaltung eines Fahrstreifens.

Die Sanierungsarbeiten am Kreuzungsplateau Erzherzog-Karl-Straße/Stadlauer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts werden in fünf Nächten im Zeitraum von 20 Uhr bis 5 Uhr Früh bei Freihaltung eines Fahrstreifens in der Erzherzog-Karl-Straße durchgeführt.

Während der Arbeiten an den Kreuzungsplateaus Erzherzog-Karl-Straße/Adelheid Popp-Gasse bzw. Erzherzog-Karl-Straße/Stadlauer Straße kommt es zu örtlichen Umleitungen.

Örtlichkeit der Baustelle: 22., Erzherzog-Karl-Straße von Adelheid-Popp-Gasse bis Stadlauer Straße

Baubeginn: 21. Mai 2013

Geplantes Bauende: 13. Juli 2013

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

