VP-Juraczka ad ÖH-Wahl: Gratulation an AktionsGemeinschaft

Wien (OTS) - "Ich darf der AktionsGemeinschaft, allen voran dem Spitzenkandidaten Florian Lerchbammer sehr herzlich zum Wahlerfolg gratulieren", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Manfred Juraczka in Reaktion auf das Ergebnis der Wahlen der Österreichischen Hochschülerschaft.

"Die AktionsGemeinschaft zeigt vor, dass eine Politik, die im Sinne der Studentinnen und Studenten agiert und auf Serviceorientiertheit anstatt auf ideologische Borniertheit setzt, in hohem Ausmaß goutiert und respektiert wird. Die linken Fraktionen sollten sich im Klaren sein, dass angesichts dieses Ergebnisses der Weg zum neuen Vorsitz der Österreichischen Hochschülerschaft nur über die AktionsGemeinschaft führen kann. Linkslinke Experimente sollten der Vergangenheit angehören. Gerade Rot-Grün in Wien ist dafür ein warnendes Beispiel", so Juraczka abschließend.

