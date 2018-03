H.P. Martin gegen Prozenthürde bei Europawahl

Deutschland könnte europäische Strahlkraft verlieren / Zeit der Parteisoldaten ist vorbei / Für Verkleinerung des EU-Parlaments und weitgehende Persönlichkeitswahl

Brüssel (OTS) - Der unabhängige Europa-Parlamentarier Hans-Peter Martin aus Österreich erreichte mit seiner Namensliste im Jahr 2009 bei den EU-Wahlen in seiner Heimat 17,7 Prozent der Stimmen (im Jahr 2004 waren es 14 Prozent). In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht im November 2011 die Fünf-Prozent-Sperrklausel für Europawahlen aufgehoben, da im EU-Parlament schon jetzt 162 Parteien aus 27 Ländern vertreten sind. Nunmehr beabsichtigen die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien (mit einer Ausnahme) die Einführung einer Dreiprozenthürde.

Hans-Peter Martin, bis zu seinem Wechsel in die Politik langjähriger SPIEGEL-Korrespondent und Buchautor, meint dazu: "Anders als in nationalen Parlamenten droht im EU-Parlament keine Zersplitterung. Selbst in wichtigen Fragen stimmen kaum je alle Abgeordneten einer Fraktion gleich ab. Wenn in Deutschland nunmehr die Parteien wieder eine Prozenthürde einführen wollen, so kann dies keinen demokratiepolitischen Argumenten folgen. Vielmehr geht es diesen Gruppen offenbar darum, unter sich zu bleiben.

Dies ist in Zeiten wachsender Politiker- und Politikverdrossenheit demokratieschädlich. Zu Recht halten sich viele Bürgerinnen und Bürger vom herkömmlichen Politikbetrieb fern, weil sie vor allem Funktionärswesen und unablässigen Fraktionszwang ablehnen. In diesem Zusammenhang erreichte die Aufhebung der Prozenthürde in Deutschland europäische Strahlkraft, weil sie auch überzeugenden Einzelpersönlichkeiten reelle Chancen einräumt, gewählt zu werden.

Die drohende Abschaffung bewirkt das Gegenteil. Dabei ist doch die Zeit der Parteisoldaten und gesichtslosen Kandidatenlisten vorbei.

Sinnvoller wäre ein Europäisches Parlament mit maximal 450 statt derzeit 754 Abgeordneten. So könnten verschieden politische Strömungen wie auch Minderheiten weiterhin vertreten sein, gleichzeitig würden einzelne Abgeordnete aber bekannter und es könnte wesentlich effizienter gearbeitet werden. Dies gilt selbstverständlich auch für eine Zusammenlegung der drei Parlamentssitze in Brüssel, Luxemburg und Straßburg.

Als Vorbild für die Europawahlen sollten nicht Sperrklauseln, sondern das bewährte System der "Single Transferable Vote" (Übertragbare Einzelstimmgebung) wie etwa in Irland dienen. So könnte im Rahmen eines ausgeprägten Persönlichkeitswahlrechts auch jeder Abgeordnete individuell weitestgehend zur Rechenschaft gezogen werden. Auch die Kandidatur von EU-Bürgern in anderen EU-Mitgliedstaaten sollte forciert werden.

Wir müssen es doch schaffen, dass neugierige, verlässliche und auch kompetente Bürgerinnen und Bürger wieder mit Lust und Engagement in die Politik einsteigen."

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Hans-Peter Martin

0043 664 201 80 37

office @ hpmartin.net