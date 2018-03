Leben im Windpark - Nein, Danke!

Windenergie nicht um jeden Preis: Die Initiative "Leben im Windpark - Nein, danke!" fordert erneut Ausarbeitung klarer Richtlinien für Windkraftanlagen in NÖ

Wien (OTS) - Am 23. Mai soll der neue nö. Raumordnungsplan vorliegen, der unter anderem klare Richtlinien zum Ausbau der Windkraft in Niederösterreich vorsieht. Die Waldviertler Bürgerinitiative "Leben im Windpark - Nein, danke!" erneuert in dem Zusammenhang ihre Forderung, dass der unkontrollierbare Wildwuchs durch bedrohliche Ausbaupläne verhindert werden muss. "Windkraft an windschwachen, suboptimalen Standorten ist unserer Meinung nach keine Alternative, die ohne massiven Raubbau an der Natur umgesetzt werden kann", so die Initiative.

Der von LH Dr. Erwin Pröll am 2. Mai angekündigte Schritt zur Festlegung von Ausschluss- und Vorrangzonen im Rahmen der Raumordnung sei in dem Zusammenhang ein wichtiger Beitrag. Die Initiative begrüßt diese Entscheidung und sieht sich dadurch in der Forderung nach einem Masterplan für NÖ bestätigt. Nur mit einer sorgfältigen und gewissenhaften Vorgehensweise lassen sich die gesetzten Ziele auch ohne der flächendeckenden, weitgehend landschaftszerstörenden Eingriffe erreichen. Die Initiative setzt die Hoffnung in eine konstruktive Arbeit der Landesregierung, bis Ende des Jahres klare Richtlinien für den zukünftigen Ausbau zu schaffen.

Weiters wäre wünschenswert, dass viele offene Fragen geklärt werden. Unter anderem die selbst unter Physikern umstrittene Frage der Effizienz: Was bringt Windkraft tatsächlich? An manchen Standorten im Waldviertel liegt die Auslastung existierender Anlagen schon jetzt bei nur rund 20 Prozent.

Dort wo der Schaden größer ist als der Nutzen, haben die größten Windräder der Welt (200m) keinerlei Berechtigung. Ein Standort in unmittelbarer Nähe von bewohnten Siedlungen ist nicht zumutbar und die Errichtung der Monsterbauten in den für Mensch und Tier ökologisch wertvollen Waldgebieten wurde schon vor einiger Zeit von namhaften Experten abgelehnt.

Die Bürgerinitiative weist weiters mit Nachdruck darauf hin, dass die Bevölkerung den Windparkplänen keineswegs nur positiv gegenübersteht. Die Online-Umfrage einer Regionalzeitung im Bezirk Horn im März dieses Jahres endete etwa zur Frage: "Sollen im Bezirk weitere Windräder errichtet werden?" mit einem klaren Nein von 91,52 Prozent. Auch die Befragung in Walterschlag/Schweiggers ergab eine eindeutige Ablehnung der Windkraft mit 75 Prozent. Und selbst die beiden Befragungen in Grabern und Großsiegharts gingen trotz Überregional-Bonus (Abstimmung gleichzeitig mit der Landtagswahl bzw. Bundesheer-Volksbefragung) nur mit einer sehr dünnen Mehrheit für die Windpark-Betreiber aus. Von einer "breiten Zustimmung", wie von Betreiberfirmen immer betont wird, kann keine Rede sein.

Rückfragen & Kontakt:

Bürgerinitiative "Leben im Windpark-Nein, danke!"

www.windpark-neindanke.at

Ing. Alfred Schmudermayer, E-Mail:info @ windpark-neindanke.at