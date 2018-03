Tiefkühl-Experte übernimmt Vorreiterrolle: Iglo Österreich bietet ab sofort 100 Prozent MSC-zertifizierten Ozeanfisch

Wien (OTS) - Iglo Österreich setzt auf verantwortungsvollen Fischgenuss: Alle Ozeanfische aus dem Tiefkühl-Sortiment sind ab sofort zu 100 Prozent MSC-zertifiziert. Das blaue Siegel des MSC, kurz für Marine Stewardship Council, kennzeichnet Fisch und Meeresfrüchte aus nachhaltig arbeitenden und streng kontrollierten Fischereibetrieben.

100 Prozent MSC, 100 Prozent nachhaltige Fischprodukte

Iglo Österreich engagiert sich seit vielen Jahren für den Erhalt der natürlichen Ökosysteme der Weltmeere. Gemeinsam mit dem WWF hat Iglo bereits vor über 15 Jahren das MSC-Siegel ins Leben gerufen -heute eine unabhängige und international anerkannte Zertifizierung. Damit hat Iglo als eines der ersten Tiefkühlkost-Unternehmen einen wichtigen Schritt für die Förderung der bestandserhaltenden Fischerei gesetzt, die auch auf andere Lebewesen in den Meeren Rücksicht nimmt. Heute tragen sämtliche Ozeanfische aus dem Iglo Sortiment im Lebensmittelhandel, insgesamt 33 Produkte, das blaue Siegel und erfüllen damit zu 100 Prozent die MSC-Kriterien für nachhaltige Fischerei.

"Verantwortungsvoller Fischgenuss setzt Vertrauen voraus. Deshalb haben Transparenz und Information oberste Priorität bei Iglo Österreich. Jedes unserer Fischprodukte kann anhand eines Tracking-Codes auf der Verpackung bis zu seinem ursprünglichen Fanggebiet rückverfolgt werden. Mit der 100-prozentigen Zertifizierung durch den MSC können österreichische Konsumentinnen und Konsumenten nun auch sicher sein, dass die Iglo Ozeanfische aus unabhängig geprüften, bestandserhaltenden Fischereibetrieben stammen", so Dr. Rainer Herrmann, Geschäftsführer Iglo Österreich, über den aktuellen Meilenstein des größten heimischen Tiefkühl-Herstellers.

Blaues Siegel zum Schutz der Ozeane

Der MSC ist eine unabhängige und weltweit tätige Einrichtung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Überfischung der Weltmeere zu verringern. Das blaue Siegel kennzeichnet für Konsumenten deutlich erkennbar Fisch und Meeresfrüchte aus verantwortungsvoll geführten Fischereien. "Fisch ist ein wichtiges Nahrungsmittel, das auch in Zukunft den Menschen als gesunde Quelle wichtiger Nährstoffe zur Verfügung stehen soll. Damit dies möglich ist, müssen wir vorausschauend mit unseren Fischressourcen umgehen und die Vielfalt in den Meeren erhalten. Für diese Vision braucht der MSC engagierte Partner wie Iglo Österreich, die unser Ziel unterstützen und so Fischereien Impulse geben, sich nachhaltig zu verhalten und dies über eine MSC-Zertifizierung unter Beweis zu stellen", freut sich Marnie Bammert, Leiterin des MSC-Regionalbüros Deutschland, Österreich und Schweiz, über die intensive Zusammenarbeit.

Transparente Kontrollprozesse

Fischerei gilt dann als nachhaltig, wenn Bestände genutzt werden, ohne sie in ihrer Substanz zu gefährden. Fischbestände müssen also auf einem gesunden Niveau und die Auswirkungen auf das sensible Ökosystem der Ozeane niedrig gehalten werden. Um dies zu gewährleisten, steht hinter dem MSC-Siegel ein umfassender Katalog an Kriterien, der in Zusammenarbeit mit internationalen Wissenschaftlern, Umweltschützern und weiteren Interessensgruppen definiert wurde.

Fischereibetriebe, die ihren Fang mit dem MSC-Siegel kennzeichnen dürfen, haben einen meist mehrjährigen Zertifizierungsprozess durchlaufen, werden regelmäßigen Kontrollen durch unabhängige Experten unterzogen und müssen alle fünf Jahre ihre Zertifizierung erneuern. "Jeder Betrieb, der das MSC-Zertifikat erhält, muss immer wieder nachweisen, dass er unsere Anforderungen erfüllt. Viele Betriebe haben auch Auflagen mit auf den Weg bekommen, um sich weiterhin zu verbessern. Auf diese Art haben Fischereien schon ihren Beifang verringert, Bestände aufgebaut und ihr Management gestärkt. Damit wird nicht nur die Artenvielfalt der Ozeane gesichert, sondern auch die Zukunft der Fischereiindustrie gewährleistet", erklärt Marnie Bammert das Grundprinzip des Siegels.

MSC-Kampagne für eine aktive Beteiligung

Um Konsumenten für das Thema zu sensibilisieren und über nachhaltigen Fischfang aufzuklären, hat Iglo Österreich eine Social Media-Kampagne ins Leben gerufen, bei der eine proaktive Beteiligung im Mittelpunkt steht. Mittels Eingabe des Fisch-Trackingcodes, der auf jeder Packung von Iglo Ozeanfischen zu finden ist, wird ein virtueller Fisch-Schwarm vergrößert und damit ein konkreter EUR-Betrag an ein MSC-bezogenes Aufklärungsprojekt gespendet. So hat jeder die Möglichkeit, gemeinsam mit Iglo Österreich ein Projekt zu unterstützen, das Schülerinnen und Schüler spielerisch über die Weltmeere und die Relevanz von verantwortungsvollem Umgang mit natürlichen Ressourcen aufklärt.

Weitere Informationen: www.iglo.at und www.msc.org/de sowie unter www.facebook.com/iglo.at

Über den MSC

Der MSC (Marine Stewardship Council) ist eine unabhängige und gemeinnützige Einrichtung, die weltweit tätig ist. Sie verwaltet ein Zertifizierungsprogramm für nachhaltig arbeitende Fischereien, das international anerkannt ist. Die Kriterien, die eine Fischerei erfüllen muss, um MSC-zertifiziert zu werden, stellen einen breiten wissenschaftlichen Konsens dar, der von über 200 Experten verschiedener Arbeitsfelder weltweit definiert wurde. Im Rahmen einer MSC-Bewertung prüfen unabhängige Zertifizierer gemeinsam mit qualifizierten Wissenschaftlern Fischereien auf Grundlage dieser Kriterien. Insgesamt nehmen knapp 300 Fischereibetriebe am MSC-Programm teil. 200 sind derzeit zertifiziert und 100 befinden sich in Bewertung nach MSC-Standard. Weitere 40 bis 50 durchlaufen eine vertrauliche Vorbewertung. Zertifizierte Fischereien fangen etwa sieben Millionen Tonnen Fisch und Meeresfrüchte, was etwa acht Prozent des weltweiten Fischfangs entspricht. Der MSC hat heute weltweit über 100 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in London und in weiteren Niederlassungen rund um den Globus tätig sind. Das MSC-Büro für den deutschsprachigen Raum ist in Berlin ansässig. www.msc.org/de

Über Iglo Österreich

Die Iglo Austria GmbH mit Sitz in Wien ist bereits seit über 50 Jahren in Österreich tätig und Marktführer im Bereich Tiefkühlkost. Das Unternehmen wird seit über sieben Jahren von Dr. Rainer Herrmann als Geschäftsführer geleitet und ist Teil der Iglo Foods Group, die in derzeit elf europäischen Ländern Tiefkühlprodukte vertreibt. In Österreich zählt Iglo mit rund 260 Produkten, darunter ein breites Sortiment an Fisch und Meeresfrüchten, Gemüse und Kräutern, Geflügelspezialitäten sowie Fertiggerichten und Mehlspeisen, zu den bekanntesten Marken im heimischen Lebensmittelhandel. Iglo setzt sich für eine ressourcenschonende, nachhaltige Produktionsweise ein. Alle Produkte entsprechen höchsten Qualitätsstandards, werden ohne zugesetzte Geschmacksverstärker sowie künstliche Farb- und Aromastoffe hergestellt und anschließend schonend tiefgefroren. Getreu dem Motto "Iss was Gscheit's!" sind Innovationen nach österreichischem Geschmack wichtiger Bestandteil des Erfolgs. Zu den beliebtesten Iglo Produkten bei den Österreicherinnen und Österreichern zählen Polar-Dorsch, Fischstäbchen und Marillenknödel. www.iglo.at

