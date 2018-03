Jungbauernkalender 2014: Steve Haider zeigt die schönsten Seiten des Landlebens

Motto "LandLieben" stellt Nischenprodukte vor den Vorhang

Wien (OTS) - Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren: Natürlich wird es auch 2014 wieder einen aufregenden Jungbauernkalender geben. Bis zur Präsentation der schon 14. Auflage Ende September heißt es zwar noch warten, die Arbeiten für den neuen Kalender sind aber bereits voll im Gange. "Traditionell wird der heurige Kalender wieder von einem neuen Fotografen inszeniert", so Stefan Kast, Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft -Bauernbund Jugend. "Heuer haben wir den erfahrenen Burgenländer Steve Haider für diesen renommierten Auftrag auserkoren."

Steve Haider: Anhänger der direkten Fotografie

"Straight Photography", so definiert Steve Haider, der Mann hinter der Linse, sein Werk: Gerade heraus, frei und spontan bringt der 36-jährige Burgenländer aussagekräftige Fotos hervor, in denen es vorrangig um Menschen und deren Bezug zum Raum geht. Das Ergebnis sind stimmige Ansichten von Menschen oder Dingen reduziert auf wenige Bildinhalte, denen umso mehr Gewicht zuteil wird. Bildüberladungen, konzeptionelles Arbeiten oder Computergenerierungen kommen in seinem Werk nicht vor.

Nach seiner Fotografenlehre bei Franz Helmreich absolvierte Haider 1999 die Meisterklasse für Fotografie an der "Graphischen" und präsentierte seine Werke in zahlreichen Ausstellungen. Seine kommerziellen Kunden finden sich im Tourismus, mittelständischen Betrieben und im Weinbau. Mehr Infos unter www.steve.haider.com.

Thema: "LandLieben" - Nischenprodukte vor den Vorhang

Unter dieses sinnbildliche Motto rückt Haider seine Umsetzung des diesjährigen Jungbauernkalenders. Es spielt damit auf die Liebe zum Landleben an und setzt die "Lieben des Landes" in Szene.

Die Protagonisten - je zwölf Mädchen und Burschen mit Bezug zur österreichischen Landwirtschaft - sind nach zahlreichen Castings und Auswahlverfahren aus hunderten von Bewerbern ausgewählt worden. Sie sollen dieses Jahr in Zusammenhang mit "nichtklassischen" Produkten vom Bauern ins rechte Licht gerückt werden. Produkte aus der Land-, Jagd-, Fischerei- und Forstwirtschaft, wie Waldviertler Karpfen, Mohn, Gewürze, Kräuter, Obst, Gemüse, Schnittlauch, Honig uvm. - eben die Vielfalt, die Österreich als den Feinkostladen Europas auszeichnet.

Jungbauernkalender 2014 schon heute bestellbar - streng limitierte Auflage

Den Kalender der Edition 2014 (wie jedes Jahr in streng limitierter Auflage) kann man übrigens bereits heute bestellen. Nähere Infos zur Kalenderbestellung sowie Wissenswertes rund um den Kalender gibt es im Internet auf der Homepage www.jungbauernkalender.at.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischen Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend

Mag. David Süß

Brucknerstraße 6/3, A-1040 Wien, ZVR-Zahl: 359301500,

Tel.: +43 1 505 81 73-23, E-Mail: d.suess @ bauernbund.at, www.jungbauern.at