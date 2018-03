EANS-Adhoc: Thurella-Generalversammlung anerkennt Erfolg 2012

17.05.2013

CH-9322 Egnach, 17.05.2013. Die 12. ordentliche Generalversammlung des schweizerischen Natursaft-Produzenten Thurella AG hat am 16. Mai 2013 allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Sie beschloss insbesondere eine Straffung des Verwaltungsrates auf vier Mitglieder. Der Verwaltungsrat beschloss im Lichte der verfolgten Expansionsstrategie mit der Tochter Biotta AG eine Rotation im Präsidium vorzunehmen: neu wird Marco Taborelli als Präsident agieren, während Heinz Stübi das Vize-Präsidium übernimmt. Bei einem Umsatz von CHF 36.1 Mio. hat Thurella 2012 mit einem Umsatzzuwachs von 5 Prozent, einem Gewinnsprung von 22 Prozent und einem um 29 Prozent gesteigerten operativen Cashflow (Ebitda) überzeugt.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ Das ist Thurella:

Das in der Ostschweiz verwurzelte Traditionshaus Thurella AG ist Mutter der beiden operativen Unternehmen Biotta AG (Schweiz) und GESA Gemüsesaft GmbH (Deutschland).

Biotta AG ist ein führender Schweizer Bio-Pionier, dessen seit über 50 Jahren direkt gepresste, naturrein belassene biologische Gemüse- und Fruchtsäfte aus nachhaltiger Manufaktur international genossen werden. Biotta AG übernahm 2012 Herstellung und Vertrieb der schweizerischen Traktor Bio-Frucht-Smoothies, Vorreiter der Smoothies in der Schweiz. Biotta AG verarbeitet zudem unter der Marke Thurella das für sein interessantes Zucker-Säure-Verhältnis bekannte Mostobst aus dem Südgürtel des Bodensees zu Thurella Halbfabrikaten für Apfelsaft- und Mischgetränke. Sie zählt dabei auf über 100 Jahre Kellerei-Erfahrung.

Die deutsche Tochter GESA Gemüsesaft GmbH stellt naturbelassene Gemüsesaft-Halbfabrikate aus süddeutschem Bio-Gemüse für die weiterverarbeitende Industrie her.

Emittent: Thurella AG

