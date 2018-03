iWeb startet als erstes Unternehmen garantierten verwalteten Cloud Hosting-Service

Montreal (ots/PRNewswire) - Der Service garantiert Laufwerksgeschwindigkeit, Systemverwaltung, Verfügbarkeit und andere Elemente, die oft als Hindernisse auf dem Weg in die Cloud angegeben werden.

iWeb, der in Kanada ansässige Marktführer für Infrastructure as a Service (IaaS) kündigt den Start eines vollständig verwalteten Cloud Hosting-Services an, der auf OpenStack(R) basiert.

Dieser verwaltete Cloud-Service ist die erste öffentliche Cloud-Bereitstellung mit OpenStack in Kanada und die erste in der Branche, die Laufwerksgeschwindigkeit per Standard garantiert, ein Schlüsselelement für die allgemeine Systemleistung. Die anderen Schlüsselkomponenten dieses bahnbrechenden Services sind ein sorgenfreies Systemmanagement, schnelle Bereitstellung, Cloud-Elastizität, Skalierbarkeit und eine solide Schnittstelle für Anwendungsprogrammierung (API).

"Dieser Service wäre vor gerade mal zwölf Monaten technologisch noch nicht möglich gewesen", so Mike Gero, Director of Product Management. "Als wir uns den Markt angesehen haben, konnten wir keine Cloud finden, die allen Bedürfnissen unserer Kunden entspricht. Durch die Entwicklung dieser Cloud mit den besten Anbietern und der besten Technologie haben wir etwas zu bieten, das unsere Kunden freuen wird und um das uns die Konkurrenz beneiden wird. Wir sind fest davon überzeugt, dass dieser Service die Anforderungen unserer Kunden hinsichtlich Performance, Verfügbarkeit und Support erfüllen wird. Da wir SSD-Laufwerke verwenden, beträgt unsere Standard-Laufwerksleistung durchschnittlich das Doppelte von anderen Cloud-Anbietern und die Sicherheit von Kundendaten wird durch Datenreplikation und -redundanz gewährleistet."

OpenStack-Infrastruktur + Netzwerk von iWeb + Solid-State-Laufwerk (SSD) = Garantierte Servicequalität (QoS)

Der verwaltete Cloud-Service von iWeb ist möglich, da er mit einem QoS-aktivierten zentralisierten Blockspeicher bereitgestellt wird, der ausschliesslich mit SSD-Laufwerken konstruiert ist. Er ist mit dem hochzuverlässigen Netzwerk von iWeb verbunden[1] und setzt "Grizzly" ein, die aktuellste Version von OpenStack. Ersteinführungen des Services sind vollständig verwaltete Lösungen, die mit der neusten Generation von Prozessoren, Speicher und CentOS Linux erstellt werden. Dies ist das erste in einer Reihe von Cloud-Produkten von iWeb, die auf OpenStack basieren. Mehrere zusätzliche Services sind für das dritte und vierte Quartal 2013 geplant.

Mit den Worten von Präsident und COO von iWeb Christian Primeau:

"Dies ist die Cloud, nach der unsere Kunden verlangt haben und die unsere Mitarbeiter mit viel Begeisterung entwickelt und getestet haben und jetzt bereitstellen. Dieser Service entfernt alle Hindernisse für Kunden, die zu einer Cloud-Infrastruktur aufrüsten möchten. Zuverlässigkeit liegt iWeb im Blut und diese Cloud garantiert eine überlegene Performance, ohne dabei Zuverlässigkeit einzubüssen. Wir sind sehr stolz auf das, was wir entwickelt haben, und sehen mit Freude der Markteinführung entgegen."

Informationen zum neuen Cloud-Angebot sind hier zu finden:

http://iweb.com/cloud.

Über iWeb (http://iweb.com)

iWeb liefert die On-Demand-Server und Cloud-Infrastruktur, die es über 25.000 Kunden in mehr als 200 Ländern weltweit ermöglicht, die internetbasierten Technologien von heute anzubieten, um die Innovationen von morgen zu kreieren. Seit 1996 wird das in Montreal ansässige iWeb als eins der führenden Unternehmen der Welt für Web-Infrastruktur basierend auf Performance und Verlässlichkeit bewertet und ist eins der am schnellsten wachsenden Unternehmen Kanadas.

[1] Das Netzwerk von iWeb rangiert weiterhin unter den zuverlässigsten in der Welt und hat in den letzten vier Jahren nach Angaben des unabhängigen Internet-Forschungsunternehmens Netcraft eine Verfügbarkeit von 100 % erzielt.

Weitere Informationen sind erhältlich von: Andre Allen, iWeb +1-514-286-4932 Durchwahl: 2284, community @ iweb.com