Sky Blu von LMFAO als Top Act beim EF Summeranza Festival 2013 in London

Zürich (ots/PRNewswire) - Der globale Superstar stellt bei einem der weltweit grössten Musikfestivals für Teenager sein erstes Soloalbum vor

Sky Blu von LMFAO wird als Top Act bei der EF Summeranza 2013, einem der weltweit grössten Musikfestivals für Teenager, das von EF Education First ausgerichtet wird, auftreten. Das alljährliche Musikfestival findet am 11. Juli 2013 auf der Rennbahn Kempton Park ausserhalb von London statt und wird voraussichtlich 4.000 EF-Schüler als Zuschauer anlocken. Als Vorgruppen für Sky Blu stehen die Luminites aus Grossbritannien sowie andere internationale Künstler auf dem Programm.

Musikfans aus aller Welt warten schon seit langem gespannt auf das Soloalbum von Sky Blu, das am 4. Juli erscheinen soll. Die Besucher der EF Summeranza haben somit eine erste Gelegenheit, das Album live zu erleben. Die erste Singleauskopplung, "Pop Bottles", ist bereits im Januar erschienen und konnte an den Erfolg früherer Spitzenreiter von LMFAO wie "Party Rock Anthem", "Sexy and I know It" oder "Sorry For Party Rocking" anknüpfen.

"Ich finde es grossartig, dass ich bei der Summeranza auftreten und dem internationalen Publikum von EF meine Musik präsentieren kann", so Sky Blu. "Ich liebe meine Fans, und ich freue mich schon darauf, eine tolle Show abzuliefern."

"Wir sind begeistert, dass wir Sky Blu von LMFAO bei der Summeranza als Künstler dabei haben. Das zeigt, dass das Lernen von Sprachen bei EF weit über das Klassenzimmer hinausgeht", sagt Mauro Cuervo, Präsident von EF Language Travel. "Bei der Summeranza haben unsere Schüler die Gelegenheit, die Sprache über die Musik zu erleben, was über die Grenzen von Sprache und Geografie hinausgeht."

Über die EF Summeranza

Die Summeranza ist das exklusiv für EF-Schüler vorgesehene alljährliche Musikfestival von EF, bei dem einige der bekanntesten Künstler der Welt auftreten, darunter Will.i.am von den Black Eyed Peas im Jahr 2012, Ke$ha im Jahr 2011 und DJ Bob Sinclar im Jahr 2010. Informationen finden Sie unter http://www.ef.com/summeranza.

Über EF Education First

EF Education First (EF), das weltweit führende Unternehmen im Bereich internationale Weiterbildung, wurde 1965 mit dem Ziel gegründet, sprachliche, kulturelle und geografische Barrieren zu überwinden. EF (http://www.ef.com) hat Millionen von Schülern dabei geholfen, eine

neue Sprache zu erlernen und ins Ausland zu reisen. Mit einem Netzwerk von 450 Schulen und Büros weltweit spezialisiert sich EF auf Sprachunterricht, Bildungsreisen, akademische Abschlüsse und kulturelle Austauschprogramme. EF ist offizieller Sprachunterricht-Anbieter der XXII. Olympischen Winterspiele in Sochi 2014, und hat den bahnbrechenden "English Proficiency Index" (http://www.ef.com/epi) entwickelt - ein standardisiertes Prüfungsverfahren für die Bewertung der Englischkenntnisse von Erwachsenen in vielen Ländern weltweit.

