Startschuss für den 29. IAA EFFIE Award

Einreichungen jetzt online bis 15. Juni 2013

Wien (OTS) - Die Ausschreibung für den wohl begehrtesten österreichischen Werbepreis, den IAA EFFIE Award, ist gestartet: Ab sofort können Kampagnen online auf http://www.effie.at eingereicht werden. Einreichschluss ist der 15. Juni 2013. Die IAA EFFIE Awards zählen zu den weltweit anerkanntesten und begehrtesten Auszeichnungen für Werbung und Marktkommunikation, prämieren sie doch die Effizienz, also Wirksamkeit und Erfolg der Werbung. Vergangenes Jahr wurden 92 Kampagnen eingereicht. 18 Kampagnen wurden mit einem IAA EFFIE Award in Gold, Silber, Bronze und Platin sowie sieben mit einer Anerkennung als in puncto Effizienz erfolgreichste Werbekampagnen ausgezeichnet. Die Chance auf einen Platin-EFFIE besteht auch heuer. Die Preisverleihung findet am 6. November im Rahmen der IAA EFFIE Gala statt.

IAA EFFIE Award 2013

Schon 2011 und 2012 wurde der - immer wieder verbesserte -Online-Einreichmodus von den Werberinnen und Werbern sehr gut angenommen. Darüber hinaus bietet die IAA auch heuer wieder den Workshop EFFIE 2013 - IAA Workshop "Wie reiche ich effizienter ein? an.

Die diesjährige EFFIE-Kampagne wurde von der Agentur Demner, Merlicek & Bergmann konzipiert und umgesetzt. In vier Sujets kommen Werbeagentur-Chefs bzw. Marketingleiter/innen abwechselnd zu Wort und unterhalten sich über die verschiedenen Gründe, warum man beim EFFIE einreichen soll. Ein kompetitiver Dialog zwischen acht Branchengrößen, die vom bekannten Illustrator Tex Rubinowitz humorvoll porträtiert und in Szene gesetzt wurden.

Mariusz Jan Demner: "Die Kampagne liefert nicht nur Argumente für eine Einreichung, sondern bringt, durch das Wortspiel 'IAA = ich auch' zusätzlich die IAA als Ausrichter des Awards wieder verstärkt in das Bewusstsein der Branche." Die Kampagne läuft ab sofort in allen Fachmedien.

IAA EFFIE Award - Die Einreichungen

Kampagnen können in folgenden zehn Kategorien eingereicht werden:

Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Gebrauchsgüter, Handel, Industrie- und Investitionsgüter, Konsumgüter Food/Beverages, Konsumgüter Non Food, Pharma, Soziales und Business to Business. Alle eingereichten Kampagnen werden in zwei Bewertungsrunden durch die Jury bewertet. In der ersten Stufe, der Vorrunde, entscheiden die Jurymitglieder mittels Bewertung nach vier Kriterien über den Aufstieg in die zweite Stufe, die Endrunde. Aus den so ausgewählten Finalisten werden in der Endrunde, in persönlichen Jurysitzungen die Preisträger der einzelnen Kategorien ermittelt.

Der EFFIE-Jury gehören auch heuer wieder kompetente Vertreter aus Markenartikelindustrie, Werbe- und Mediaagenturen, Medien und Handel, Forschung, Lehre und Marktforschung an.

IAA: Ein einzigartiges globales Netzwerk. 4.000 Mitglieder. 56 Chapter. 76 Länder

Die International Advertising Association (IAA) mit Hauptsitz in New York wurde 1938 gegründet, um sich für die verantwortungsvolle Gestaltung von Werbekommunikation einzusetzen. Die IAA mit ihren 56 Chaptern in 76 Ländern ist eine einzigartige globale Partnerschaft, deren Mitglieder sich aus Werbetreibenden, Medien, Werbeagenturen, Medienunternehmen sowie Akademien zusammensetzen. In Österreich zählt die IAA 330 Mitglieder aus Werbeagenturen, Medien und werbetreibender Wirtschaft sowie rund 150 Mitglieder der IAA Young Professionals. Damit dient die IAA als Plattform und Drehscheibe, aber auch als Sprachrohr der Kommunikations- und Werbebranche.

