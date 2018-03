RE/MAX will Franchise-System optimieren und weiter ausbauen

Österreichisches Maklernetzwerk mit Neuauftrag für Franchise-Beratung Syncon

Salzburg/Amstetten (OTS/wnd.at) - Die internationale Franchise-Beratung Syncon mit Österreich-Sitz in Salzburg betreut das Maklernetzwerk RE/MAX Austria in seinen Expansionsaktivitäten. Das Franchise-System mit derzeit rund 100 Partnern und 460 Maklern soll weiter ausgebaut und optimiert werden. RE/MAX vermittelt jährlich Immobilien in ganz Österreich mit einem Transaktionswert von mittlerweile mehr als einer Milliarde Euro. Syncon unterstützt RE/MAX schon seit seinem Österreich-Start im Jahr 1999 im Auf- und Ausbau des Franchise-Systems. "Das Beraterinnen-Team rund um Waltraud Martius war Geburtshelfer und hat uns in der Entwicklung unseres Franchise-Konzeptes sowie in weiterer Folge mit laufenden Coachings entscheidend geholfen", betont Alois Reikersdorfer, Gründer von RE/MAX Austria >>

