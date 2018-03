TAB Boards International, Inc. expandiert in die Republik Irland

Denver (ots/PRNewswire) - TAB Boards International, Inc.,

das

weltgrößte Franchisesystem für Peer-Beratung, Business-Coaching und Alignment-Schulungen für Geschäftsführer, gibt die Fortsetzung seiner globalen Expansion in die Republik Irland bekannt. Die neue TAB-Niederlassung in Dublin wird sich in Besitz des Master-Franchisenehmers PJ Timmins

befinden und auch

von ihm geführt werden. Timmins ist eine einflussreiche Größe der irischen Wirtschaft.

Der CEO und Präsident von TAB Boards International, Inc., Jason Zickerman, ist sich der Bedeutung von TABs Expansion in die Republik Irland bewusst. "Ich bin absolut begeistert, dass TAB nun auch in der Republik Irland vertreten ist - insbesondere unter der Leitung eines fähigen und erfahrenen Master-Franchisebesitzers. PJ Timmins stellt sein umfangreiches Engagement für die Gemeinschaft bereits seit geraumer Zeit unter Beweis. Er ist der perfekte Partner, um der gesamten Wirtschaftsgemeinschaft Irlands nun die gleichen wertvollen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, die TAB bereits in verschiedenen Wirtschaftsgemeinschaften weltweit anbietet."

Nach eigenen Angaben ist PJ Timmins bereits ein überzeugter Verfechter des Beratungsausschuss-Modells von TAB: "Ich bin seit vielen Jahren ein riesiger Fan dieser Fachgremien. Ich habe sogar meine Frau davon überzeugen können, wegen ihrer eigenen Firma einem Gremium beizutreten. Die Möglichkeit, TAB-Gremien in Irland einzuführen, hat mich sehr gereizt. Das Angebot kommt für irische KMUs genau zur rechten Zeit und wird für all jene, die mit ihrer Firma den nächsten Schritt wagen wollen, von entscheidender Bedeutung sein." Timmins äußerte auch seine Ansichten bezüglich des Geschäftsumfeldes in Irland: "Irland erholt sich gerade von dem Zusammenbruch der Wirtschaft. Für irische Firmen, die an der Spitze des Aufschwungs stehen, werden sich TABs praxisbewährte Systeme und die weltweiten Erfahrungen mit Tausenden von Privatunternehmen als große Hilfe erweisen. Ich bin begeistert, TAB nach Irland zu bringen."

Michele Fishman, TABs Vice President der Abteilung International Development, hat die Expansion nach Irland mit Freude erwartet. "Ich habe den großen Einfluss des TAB-Systems in anderen Ländern miterlebt und bin überzeugt, dass TABs firmeneigene Tools und Ressourcen für die Inhaber von Kleinunternehmen in Irland von unschätzbarem Wert sein werden", so Fishman. Die Expansion in die Republik Irland folgt auf die erfolgreichen TAB-Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, England, Kanada, Deutschland, Neuseeland, Schottland und Venezuela.

TAB Boards International, Inc. sucht weiterhin nach TAB-Master-Franchisenehmern für Regionen, in denen TAB derzeit nicht vertreten ist. Besuchen Sie

http://www.thealternativeboard.com/international/why-tab.



Informationen zu TAB Boards International, Inc.

Im Rahmen von monatlich stattfindenden halbtägigen Gruppentreffen mit bis zu 10 Teilnehmern führt TAB Boards International, Inc. (TAB) die Inhaber von nicht miteinander konkurrierenden Unternehmen zusammen. Jedes Treffen findet unter der Leitung eines von TAB zertifizierten Schulungsleiters in einer vertraulichen "Think-Tank"-Atmosphäre statt. Außerdem bietet TAB individuell zugeschnittenes Business-Coaching und Alignment-Schulungen für Firmeninhaber an. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1990 haben bereits über 15.000 Firmen von TAB Boards International, Inc. profitiert. Besuchen Sie

http://www.thealternativeboard.com/international/why-tab

für nähere

Informationen.

Für nähere Informationen wenden Sie sich an:

Web site: http://www.thealternativeboard.com/