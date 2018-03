Ergebnisse der ordentlichen OMV Hauptversammlung 2013

Wien (OTS) -

Dividende von EUR 1,20 je Aktie genehmigt

Dividendenzahltag 23. Mai 2013

Die OMV Hauptversammlung hat eine Dividende von EUR 1,20 je Aktie für 2012 genehmigt. Darüber hinaus wurden alle Anträge der Tagesordnung, darunter der Long Term Incentive Plan 2013 und der Matching Share Plan 2013, beschlossen. OMV Generaldirektor Gerhard Roiss: "Im Jahr 2012 ist es uns gelungen, ein Rekordergebnis zu erzielen und unsere Strategie weiter erfolgreich umzusetzen."

Die heutige Hauptversammlung genehmigte eine Dividende von EUR 1,20 je Aktie. Dies entspricht einem Ausschüttungsgrad von rund 29% und als Zahltag wurde der 23. Mai 2013 festgelegt. Der festgestellte Jahresabschluss wurde vorgelegt und Vorstand und Aufsichtsrat entlastet. Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 wurde Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, gewählt.

Die Hauptversammlung hat die Genehmigung für den Long Term Incentive Plan 2013 erteilt, welcher ein langfristiges Vergütungsinstrument für die Vorstandsmitglieder und ausgewählte Führungskräfte ist, um mittel- und langfristige Wertschöpfung bei der OMV zu fördern. Ebenfalls genehmigt wurde der Matching Share Plan 2013 - ein integrierter Bestandteil der jährlichen Bonus-Vereinbarung, welcher ein langfristiges Vergütungsinstrument für die Mitglieder des Vorstands ist, das die Bindung an das Unternehmen und die Angleichung an Aktionärsinteressen durch ein langfristiges Investment in gesperrte Aktien der OMV fördert.

Die Abstimmungsergebnisse werden auf der OMV Homepage www.omv.com > Investor Relations > Events > Hauptversammlung 2013 zur Verfügung gestellt.

Hintergrundinformationen:

OMV Aktiengesellschaft

Mit einem Konzernumsatz von EUR 43 Mrd und 28.658 Mitarbeitern zum Jahresende 2012 und einer Marktkapitalisierung von rund EUR 12 Mrd per 30. April 2013, ist die OMV Aktiengesellschaft das größte börsennotierte Industrieunternehmen in Österreich. In Exploration und Produktion ist OMV in zwei Kernländern tätig, Rumänien und Österreich, und verfügt über ein ausgewogenes internationales Portfolio. OMV hatte zum Jahresende rund 1,12 Mrd boe sichere Reserven und förderte 2012 täglich rund 303 kboe. Die Erdgas-Verkaufsmengen in Gas und Power betrugen rund 437 TWh in 2012. OMV betreibt in Österreich ein 2.000 km langes Gasleitungsnetz mit einer verkauften Transportkapazität von rund 103 Mrd m3 in 2012. OMVs Gashandelsplattform, der Central European Gas Hub (CEGH), hat sich mit einem Handelsvolumen von rund 528 TWh in 2012 als wichtiger Gashub auf den Gaskorridoren von Ost nach West etabliert. Das Gaskraftwerk Brazi (Rumänien) nahm im August 2012 den kommerziellen Betrieb auf. In Raffinerien und Marketing verfügt OMV über eine Jahres-Raffineriekapazität von 22 Mio t und zum Jahresende über ein Netz von rund 4.400 Tankstellen in 13 Ländern. OMV hält eine 51% Beteiligung am rumänischen Öl- und Gasunternehmen OMV Petrom S.A., einen 36% Anteil an Borealis AG, einem der weltweit führenden Polyolefin-Produzenten, 45% am Raffinerieverbund Bayernoil sowie einen Anteil von 97% an Petrol Ofisi, dem türkischen Marktführer im Tankstellen- und Kundengeschäft.

Rückfragen & Kontakt:

OMV AG

Johannes Vetter

Tel.: +43 1 40440 22792

johannes.vetter @ omv.com



Robert Lechner

Tel.: +43 1 40440 21472

E-Mail: robert.lechner @ omv.com