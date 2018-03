OÖNachrichten-Leitartikel: "Spindeleggers Gesellenstück", von Christoph Kotanko

Ausgabe vom 16. Mai

Linz (OTS) - Es war, objektiv, keine besonders gute Rede, die Michael Spindelegger gestern in der Hofburg hielt. Der Auftritt wirkte über weite Strecken bieder, der Spannungsbogen fehlte; die Ansprache war gespickt mit Zahlen und Fachausdrücken ("Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften").

Manche Zuhörer, die frühmorgens mit Bussen aus den Bundesländern angereist waren, gähnten bereits. Bis Spindelegger doch noch punkten konnte.

Die ÖVP wollte die "Österreich-Rede" nicht als Wahlkampfstart werten. Trotzdem erhofften 1200 Funktionäre und Sympathisanten starke Ansagen. Ihr dankbarer Applaus brandete auf, sobald Spindelegger die SPÖ attackierte und versprach: "Im September wird die ÖVP wieder Nummer eins im ganzen Land!" - Das ist Balsam für die Schwarzen. Eines unterscheidet Spindelegger von früheren VP-Obleuten: Er hat die Funktionäre hinter sich. Sie wollen an ihn glauben; einen anderen haben sie nicht in der Bundespolitik. Die gestrige Rede verstärkte die Gefühlsbindung, weil er zuletzt doch noch ihre Erwartungen erfüllte. Sie war für den einstigen Lehrling von Lichal und Pröll das Gesellenstück.

Außensicht und Innensicht klaffen bei Spindelegger besonders weit auseinander. Er ist kein brillanter Redner, aber er gilt bei seinen Leuten als bescheiden, arbeitsam, gescheit, vertrauenswürdig. "Einer von uns", wie ein aus Osttirol angereister Bezirksfunktionär zufrieden feststellte. Dem derzeitigen Vizekanzler trauen seine Anhänger zu, dass er auf "anständige Art" Kanzler wird - und nicht durch Bruch eines Wahlversprechens, wie Wolfgang Schüssel.

Objektiv gesehen, darf sich die ÖVP diese Hoffnung mit einiger Berechtigung machen. Die Sozialdemokraten sind verunsichert. Ihre Parteiführung hat die Wucht der Ereignisse des ersten Halbjahres unterschätzt.

Die Wehrpflicht-Volksbefragung war ein dummes Eigentor, für das sich die SPÖ bei Häupl "bedanken" kann. In mehreren Ländern ist die Partei randständig geworden, ihr Apparat kaum mehr mobilisierungsfähig. Die Nationalratswahl wird aber durch die Mobilisierungsstärke entschieden.

Die SPÖ ist jedenfalls gewarnt. Sie wird um den Ballhausplatz kämpfen. Eine harte Auseinandersetzung um Themen und Ideen ist übrigens im Interesse aller Wahlberechtigten.

Nichts ist langweiliger als ein Paarlauf der "ewigen" Regierungsparteien.

