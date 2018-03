VP-Chef Obernosterer: Zurück zur Sachlichkeit!

Bauern- und Bienen-Schutz: EU-weites Verbot von Neonicotinoid gebeiztem Saatgut wird von EU-Kommission demnächst beschlossen und mit 1. Dezember 2013 in Kraft treten.

Klagenfurt (OTS) - "Die Diskussion um Neonicotinoide und dem damit verbundenen Bienensterben hat mittlerweile jede Sachlichkeit verloren. Es ist ein Faktum, dass die EU-Kommission das mit Neonicotinoiden gebeizte Saatgut, das Bienensterben verursachen kann, demnächst verbieten wird. Das Verbot tritt noch dieses Jahr in Kraft", stellt heute VP-Nationalrat Gabriel Obernosterer klar. Die Biene sei zu schützen, Österreich habe den entsprechenden Schwenk vollzogen und sei nun auch - wie 15 andere EU-Länder - für das Verbot. Die EU-Kommission sei zudem immer für ein Verbot eingetreten. "Unsere Bauern sind keine Bienen-Mörder. Sie sind einem harten Wettbewerb ausgesetzt und wissen um den Nutzen der Bienen ganz genau Bescheid. Alleine die heimischen Obstbauern könnten ohne Bienen nicht existieren", so Obernosterer.

In Kärnten werde auf 25.000 Hektar Mais angebaut. Auf 1.200 Hektar sei bisher Neonicotinoiden gebeiztes Saatgut verwendet worden, um Ernteausfälle durch den Maiswurzelbohrer zu verhindern.

"Außerdem ist in Kärnten seit dem Vorjahr eine Verordnung in Kraft, die die Fruchtfolge regelt. Denn nur dadurch wird dem Mais-Schädling der Nährboden entzogen", weist Obernosterer hin. Nach drei Jahren Maisanbau müsse nun eine andere Frucht auf diesen Flächen angebaut werden.

Zudem verfüge Kärnten über eine Sägeräte-Verordnung. Die Bauern mußten ihre Sämaschinen umrüsten, damit der Abrieb des gebeizten Saatgutes beim Säen nicht vom Wind vertragen werden kann und Bienen damit nicht in Berührung kommen können. Derzeit würden die bäuerlichen Betriebe direkt vor Ort kontrolliert, damit eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kann. (Schluss)

