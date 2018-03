Alexey Krokhin ist neuer Vorsitzender des Vorstandes der VTB Bank (Austria) AG

Wien (OTS) - Alexey Krokhin wurde mit 15.05.2013 zum neuen CEO der VTB Bank (Austria) AG ernannt. Der entsprechende Beschluss wurde im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am 26. April 2013 gefasst.

Herr Krokhin war zuletzt als Vorstandsvorsitzender bei der OOO TransCreditBank, einer Tochter der VTB, in Moskau tätig und zeichnete sich dort maßgeblich für die Geschäftserfolge der letzten 10 Jahre verantwortlich. Nach einem Beschluss des Aufsichtsrates der VTB wird die TransCreditBank mit Ende dieses Jahres in die VTB24 übergeführt.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der VTB Bank (Austria) AG heißen Alexey Krokhin herzlich willkommen in seiner neuen Position und freuen sich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Zur VTB Bank (Austria) AG

Die VTB Bank (Austria) AG zählt zu den größten ausländischen Banken in Österreich. Die europäische Subholding der russischen VTB Bank ist eine klassische Geschäftsbank. Die VTB Bank (Austria) AG ist auf die Finanzierung von Handelstransaktionen und Projekten in Russland und den GUS-Ländern sowie auf Dienstleistungen in den Bereichen Zahlungsverkehr und Investment spezialisiert. In der VTB Bank (Austria) AG sind die österreichischen Aktivitäten sowie die Töchter VTB Bank (Deutschland) AG und VTB Bank (France) SA zusammengefasst. Die in Deutschland aktive Onlinebank VTB Direktbank ist eine Zweigniederlassung der VTB Bank (Austria) AG.

Wir verbinden Ost und West. www.vtb.at

