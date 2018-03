Meinl Bank: "Forderung des dritten MEL- Sachverständigen nach zusätzlichem Gutachter nicht nachvollziehbar"

Meinl Bank Vorstand Peter Weinzierl: "Öffentliches Eingeständnis der mangelnden Kompetenz des Gutachters , Martin Geyer, der von Staatsanwaltschaft bereits knapp EUR 400.000 an Vorschuss erhalten hat"

Bestellung des Sachverständigen Geyer wurde von OLG -Wien schon im April 2012 als massiver Rechtsbruch beurteilt

Wie die Tageszeitung "Kurier" am 15. Mai 2013 berichtete, fordert der mittlerweile dritte im MEL- Diskurs bestellte Sachverständige der Staatsanwaltschaft Wien, Martin Geyer, einen zweiten Gutachter zu seiner Unterstützung. Dazu Meinl Bank Vorstand Peter Weinzierl: "Das Ganze ist im fünften Jahr ergebnisloser staatsanwaltlicher MEL -Untersuchungen nicht mehr nachvollziehbar:

Mit Marin Geyer wählte die Staatsanwaltschaft den mittlerweile dritten Sachverständigen, obwohl es bekannt ist, dass dessen Gutachten in mehreren Fällen von Gerichten als falsch und unzureichend beurteilt wurden.

Daraufhin wurde die Bestellung des Sachverständigen Geyer vom OLG - Wien im April 2012 als massiver Rechtsbruch beurteilt (Verletzung des Beschleunigungsgebots; Anm.)

Trotzdem erhielt Martin Geyer knapp EUR 400.000 Vorschuss - frei vergeben von der Staatsanwaltschaft Wien

Und nun behauptet derselbe er käme mit dem Auftrag nicht zurecht."

Für Weinzierl ist dies ein öffentliches Eingeständnis der "ohnedies offensichtlich mangelnden Kompetenz" des Gutachters, dessen aktuelle Volte nur nach dem mittlerweile berühmt berüchtigten Motto "Wo woar mei Leistung" zu bewerten sei.

Peter Weinzierl abschließend: "Die Staatsanwaltschaft Wien hat mittlerweile weit über eine Million Euro an Steuergeldern für teils unqualifizierte Gutachter - ohne irgendein Ergebnis zu erzielen -hinausgeworfen. Wenn jemand als Vorstand eines Privatunternehmens so wirtschaften würde, wäre diese Person schon längst ihren Job los und hätte den Staatsanwalt mit Untreuevorwürfen am Hals".

Hintergrundinformationen: Relevante Institutionen bestätigen Position der Meinl Bank

Die österreichische Übernahmekommission bestätigte, dass das österreichische Übernahmegesetz auf MEL nicht anwendbar sei. Damit wird bestätigt, dass MEL von einem eigenständigen unabhängigen Management gesteuert wurde, und nicht etwa von Julius Meinl oder der Meinl Bank.

Die Finanzprokuratur, also der Rechtsanwalt des Staates Österreich, sowie

der Unabhängige Verwaltungssenat Wien bestätigten die Position der Meinl Bank, dass der Rückkauf der MEL-Zertifikate 2007 nicht veröffentlichungspflichtig war.

Die Österreichische Kontrollbank und die Wiener Börse teilen die Rechtsmeinung der Bank in der Frage der Unterscheidung von Aktien und Zertifikaten: Inhaber von Zertifikaten sind in allen zentralen Aktionärsrechten unmittelbaren Aktionären gleichgestellt.

Im September 2010 wurden die juristischen Auseinandersetzungen mit Airports International und Power International zum Großteil beigelegt.

Mit Wirkung Oktober 2010 sind sämtliche von der FMA ausgestellten Strafbescheide gegen das Institut im Zusammenhang mit dem MEL-Diskurs aufgehoben.

Die Finanzmarktaufsicht von Jersey (Jersey Financial Services Commission; Anm.) stellte fest, dass die MEL- Zertifikatsrückkäufe - Auslöser für die öffentliche Diskussion um die Meinl Bank - rechtskonform waren und stellte 2012 die Untersuchungen endgültig ein. Ergebnis: Die Behörde sieht keine strafrechtlich relevanten Vorgänge.

Im Juni 2011 konnte die Auseinandersetzung mit Atrium endgültig und ohne gegenseitige Zahlungen beendet werden.

Im Dezember 2011 entschied das Internationale Schiedsgericht in Wien, dass Gebühren der Meinl Bank für Airports International und Power International rechtskonform waren - da diese Gebühren im Prinzip denjenigen der MEL entsprachen, ergibt sich daraus, dass auch das diesbezügliche Verfahren eingestellt werden müsste.

Reihe von Rechtsverletzungen zu Lasten der Meinl Bank und Organen des Instituts

Unabhängige Gerichte haben mittlerweile in 12 Fällen letztinstanzlich Rechtsverletzungen der ermittelnden Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit MEL-Verfahren festgestellt:

Das OLG Wien monierte zwei Rechtsverletzungen gegen die Meinl Bank im Zusammenhang mit Gutachterbestellungen, wobei neben der Befangenheit eines Sachverständigen ein massiver Verstoß gegen das Beschleunigungsgebot festgestellt wurde.

Ebenfalls vom OLG Wien wurde eine Rechtsverletzung der Staatsanwaltschaft Wien im Zusammenhang mit deren (vergeblich; Anm.) versuchter Beschlagnahme von Liegenschaften Julius Meinls festgestellt.

Der Slowakische Verfassungsgerichtshof verurteilte eine von der Wiener Staatsanwaltschaft initiierte Hausdurchsuchung in Bratislava als verfassungswidrig.

Vom OLG Wien wurde des Weiteren die Durchsuchung einer Rechtsanwaltskanzlei als rechtswidrig festgestellt.

Drei Rechtsverletzungen gegen Organe der Meinl Bank stellte das OLG Wien im Zusammenhang mit unrechtmäßigen elektronischen Überwachungen des Instituts fest, die für das OLG Wien "grotesk" anmuteten.

Das Landesgericht für Strafsachen Wien stellte drei Rechtsverletzungen durch die Staatsanwaltschaft Wien im Zusammenhang mit unrechtmäßig verwehrter Akteneinsicht in mindestens 75 Dokumente fest.

Und wiederum das OLG Wien erkannte eine Rechtsverletzung durch die Staatsanwaltschaft Wien im Zusammenhang mit Einvernahmen von Organen der ehemaligen MEL.

Meinl Bank AG

Die Meinl Bank bietet als Privatbank Leistungen im Bereich Corporate Finance, Fondsmanagement sowie privater und institutioneller Vermögensverwaltung an. Mit der Julius Meinl Investment GmbH verfügt die Meinl Bank über eine eigene Investmentfondsgesellschaft. Die Meinl Bank steht eigenständig auf einem starken ökonomischen Fundament, die Eigenmittel des Instituts sind mit 17% mehr als doppelt so hoch wie die gesetzlich vorgeschriebene Eigenmittelunterlegung. Damit ist die Bank für die Zukunft gut positioniert.

