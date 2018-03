Spendentelefon für "Nachbar in Not"-Hilfe aufgeschaltet

Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 222 444 kann man ab sofort auch telefonisch für die Nachbar in Not"-Flüchtlingshilfe Syrien spenden

Wien (OTS) - A1, langjähriger Kooperationspartner der ORF-Hilfsaktionen, stellt ab sofort die kostenlose Spendenhotline 0800 222 444 zur Verfügung. Unter dieser Telefonnummer - ohne Vorwahl und zum Nulltarif aus ganz Österreich - werden die Spendenzusagen für die am 6. Mai gestartete Hilfsaktion "Nachbar in Not -Flüchtlingshilfe Syrien" entgegengenommen.

"Nachbar in Not" und der ORF bitten weiterhin um Unterstützung und Spenden, damit die an Ort und Stelle tätigen Hilfsorganisationen ihre bestehenden Aktivitäten aufrechterhalten und dringend notwendige zusätzliche Hilfe leisten können. Nach wie vor werden täglich Tausende neue Flüchtlinge in den Nachbarländern registriert, zwei Drittel davon sind Frauen und Kinder. Viele von ihnen werden unbegleitet über die Grenzen geschickt. Auch die Schulen der Nachbarländer sind überfüllt. Hunderttausende Kinder sind seit zwei Jahren kaum oder gar nicht zur Schule gegangen. Ein Ende des blutigen Bürgerkriegs ist nicht absehbar.

Die "Nachbar in Not"-Hilfsorganisationen bitten daher dringend um Spenden:

-- Mit 25 Euro ist für eine Familie ein Hygienepaket für einen Monat finanziert.

-- Mit 60 Euro kann eine Flüchtlingsfamilie mit einem Lebensmittelpaket versorgt werden.

Alle Spendenmöglichkeiten im Überblick: Nachbar in Not -Flüchtlingshilfe Syrien

A1-Spendentelefon: 0800 222 444

Spendenkonto: Erste Bank 400 400 440 00 (BLZ 20111)

Online-Spenden: nachbarinnot.ORF.at

Spenden per SMS: 0664 660 44 66

Der ORF TELETEXT informiert auf den Seiten 681 und 682 über die Hilfsaktion und Spendenmöglichkeiten.

