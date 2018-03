GPA-djp-Katzian: Solidarische Unterstützung für den Arbeitskampf bei Amazon

Tarifvertragsflucht darf keine europäische Dimension annehmen

Wien (OTS/ÖGB) - "Die Beschäftigten von Amazon sind in Deutschland gestern mit Unterstützung der Dienstleistungsgewerkschaft verdi erstmals auf die Straße gegangen, um für ihre faire Entlohnung zu streiken. Es ist untragbar, dass ein Unternehmen der Dimension wie Amazon sich nach wie vor weigert, einen Tarifvertrag anzuwenden. Ohne Tarifvertrag ist der Willkür der Arbeitgeber Tür und Tor geöffnet, soweit es die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung betrifft. Im Fall von Amazon hat sich ja schon nach den Vorwürfen wegen des Umgangs mit LeiharbeiterInnen gezeigt, wie wichtig betriebsrätliche und gewerkschaftliche Strukturen für die Gestaltung von Arbeitsbeziehungen und Mindeststandards sind", kommentiert der Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), Wolfgang Katzian.

Die Beschäftigten bei Amazon seien nicht angemessen entlohnt, auch wenn das Unternehmen betone, Einkommen zu zahlen, die in der Logistikbranche üblich wären. "Unsere KollegInnen von verdi fordern für die Beschäftigten den Tarifvertrag für den Einzelhandel, wie er ihnen auch zusteht. Diese Diskussion, welcher der korrekte Tarifvertrag ist, müssen wir ja hier in Österreich auch immer wieder mit Unternehmen führen", erinnert Katzian an aktuelle Konflikte, welche die GPA-djp beschäftigen.

"Der richtige Tarifvertrag würde auch den Beschäftigten bei Amazon 6.000 bis 9.000 Euro mehr pro Jahr bringen. Diesem Lohndumping auf Kosten der Betroffenen muss ein Riegel vorgeschoben werden, auch auf europäischer Ebene", ergänzt der internationale Sekretär der GPA-djp, Wolfgang Greif.

"Wir fühlen uns mit den Beschäftigten verbunden, die weitere Streiks angekündigt haben. Unsere Solidarität gilt dem Arbeitskampf bei Amazon", so Greif und Katzian abschließend. Darüber hinaus wäre es nach Ansicht der GPA-djp längst an der Zeit, die Arbeitsbedingungen der Amazon-Zusteller in Österreich und auch in den einzelnen europäischen Ländern genauer anzusehen.

