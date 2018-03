ORF III mit dem WDR-Europaforum live aus Berlin, dem CIVIS Medienpreis und "60 Minuten Politik" mit Seniorenvertreter/innen

Am 16. Mai im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 16. Mai 2013, überträgt ORF III Kultur und Information ab 10.15 Uhr live das diesjährige WDR-Europaforum aus dem Auswärtigen Amt in Berlin unter dem Motto:

"Zukunft Europa!". Im Mittelpunkt der Diskussionen stehen die europäische Staatsschuldenkrise und das künftige Europa, kontrovers diskutiert wird die Balance zwischen spar- und wachstumsorientierter Politik. Passend zum Thema Sparpolitik und Finanzkrise zeigt ORF III um 13.05 Uhr die BBC-Dokumentation "Dubiose Machenschaften:

Steuerparadiese", bevor um 14.00 Uhr die Live-Übertragung des Europaforums bis 17.30 Uhr folgt. Zahlreiche Persönlichkeiten der europäischen Politik kommen zu Wort, unter anderen José Manuel Barroso, Präsident Europäische Kommission, Martin Schulz, Präsident Europäisches Parlament, Angela Merkel, deutsche Bundeskanzlerin, Jean-Claude Juncker, luxemburgischer Premierminister, und Wolfgang Schäuble, deutscher Finanzminister.

Um 20.15 Uhr ist das österreichische Bankgeheimnis bei "Inside Brüssel" das zentrale Thema. Raimund Löw diskutiert mit seinen Gästen Österreichs Rückzugsgefecht gegen den automatischen Informationsaustausch über Zinseinnahmen und andere Finanzerträge in der EU. Weitere Themen sind die EU-Agrarindustrie, das Bienensterben sowie Bulgarien, das ärmste Land der EU, in dem sich nach den Parlamentswahlen am Sonntag eine schwierige Regierungsbildung abzeichnet. Zu Gast sind der bulgarische EU-Abgeordnete Andrey Kovatchev (EVP), Karin Kadenbach (SPÖ), Elisabeth Köstinger (ÖVP) sowie Silke Wettach, EU-Korrespondentin der Wirtschaftswoche.

Die "Im Brennpunkt"-Dokumentation "Afghanistan: Kampf für Leben" nimmt um 21.05 Uhr die Aga Khan Stiftung in den Blick, die in Afghanistan Gesundheitsausbildungsprogramme auf dem Land unterhält, wo die lokale Bevölkerung sonst keinen Zugang zu medizinischer Versorgung hätte.

Wird Österreichs Politlandschaft bunter? fragt die ORF-III-Politikdiskussionssendung "60 Minuten Politik" um 22.30 Uhr. Kommt ein neuer Trend zu Regierungsformen abseits der Großen Koalition? Die Parteienlandschaft in Österreich wird vielfältiger und verändert sich zunehmend: Haben sich die Ansprüche an die Politiker/innen und die Politik verändert? Welche Eigenschaften müssen Politiker/innen heutzutage mitbringen? Charismatische Führungspersonen sind in der heimischen Politik Mangelware - doch braucht es sie überhaupt? ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und Andreas Koller, stellvertretender Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, diskutieren mit Vertreter/innen der verschiedenen Seniorenplattformen aller im Parlament vertretenen Parteien. Gäste sind Karl Blecha, Präsident SPÖ-Pensionistenverband, Andreas Khol, Obmann ÖVP-Seniorenbund, Edwin Tiefenbacher, Obmann FPÖ-Seniorenring, Birgit Meinhard-Schiebel, Vorsitzende der Grünen Senior/innen "Gplus", Maximilian Walch, BZÖ, und Christian Faul, Seniorensprecher Team Stronach.

Um 23.30 Uhr überträgt ORF III die Verleihung des CIVIS Medienpreises für Integration, der heuer zum 26. Mal im Auswärtigen Amt in Berlin vergeben wird. 20 Radio- und Fernsehprogramme sind nominiert, darunter befinden sich zwei ORF-Produktionen: zum einen das Religionsmagazin "kreuz und quer", zum anderen das Journalpanorama von Ö1. Das Event steht unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des Europäischen Parlaments in Brüssel, Martin Schulz. Moderiert wird die Veranstaltung von ARD-Journalistin Sandra Maischberger.

