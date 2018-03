Tag der offenen Tür in der Zentralfeuerwache Am Hof

Wiener Berufsfeuerwehr bietet stündliche Führungen am 25. Mai

Wien (OTS) - Die Berufsfeuerwehr Wien lädt am Samstag, den 25. Mai, zum "Tag der offenen Tür" in Wien 1., Am Hof 7, 9 und 10 ein. Die Eröffnung erfolgt um 10.00 Uhr durch die Vizebürgermeisterin und Feuerwehrstadträtin Renate Brauner, Landtagspräsident Harry Kopietz und Branddirektor Gerald Hillinger. Nach der Eröffnung finden stündlich Führungen durch die Zentralfeuerwache statt. Interessierte können einen Blick hinter die Kulissen der Einsatzorganisation werfen. Gezeigt werden das Feuerwehrmuseum, die Fahrzeughalle, die Nachrichtenzentrale, die Dienstführungen, der Feuerwehrimker, das Abschleppfahrzeug PKW mit der Tierrettungsplattform sowie die Atemschutzwerkstatt und Atemschutzfahrzeuge. Für die jüngsten Feuerwehrfans gibt es Aktivitäten wie Drehleiter-Fahren, das Ausprobieren einer Kübelspritze auf der Spritzwand, eine Malstation und die Möglichkeit einen Originalhelm und eine Originaljacke einer Feuerwehrfrau/eines Feuerwehrmannes anzuprobieren.

Zentralfeuerwache Am Hof

Die Zentralfeuerwache ist Sitz der Feuerwehrdirektion sowie der Hauptinspektion und Sitz der Leitung der Brandschutzsektion I. Außerdem befindet sich hier auch die Nachrichtenzentrale, wo sämtliche Notrufe eingehen.

Ausrückegebiet ist der gesamte 1. Bezirk und Teile der Bezirke 2 bis 9. Dieser Standort ist besonders wegen der Nähe zu den Regierungsgebäuden von Bund und Land von großer Bedeutung. Die sehr zentrale Lage garantiert einen schnelleren Nachschub für ganz Wien. Besetzt ist die Zentralfeuerwache mit zwei Kommandofahrzeugen, zwei Drehleitern und fünf Löschgruppen sowie Sonderfahrzeugen. Von der Innenstadt aus können die hier stationierten Atemschutzfahrzeuge Einsätze im gesamten Stadtgebiet rasch erreichen. In der Atemschutzwerkstatt werden sämtliche Atemschutzgeräte überprüft, gereinigt und gewartet. Somit ist die Ausrüstung und Einsatzbereitschaft der Atemschutzfahrzeuge jederzeit gewährleistet. Im Bedarfsfall können jederzeit weitere Ausrüstungsgegenstände zur Einsatzstelle gebracht werden. Neben der Feuerwehrdirektion sind noch Verwaltungsbereiche wie zum Beispiel das Planbüro, die Pressestelle, die Lichtbildstelle, die Personalstelle und das Finanzreferat untergebracht.

Veranstaltungsdetails:

Tag der offenen Tür

Ort: Zentralfeuerwache, 1., Am Hof

Termin: Samstag, 25.05.2013, 10.00 bis 18.00 Uhr

Der Eintritt ist frei



