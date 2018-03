Mayer: ÖVP soll Beispiel Platters folgen und SPÖ-Antrag zu Schul-Modellregionen zustimmen

Wien (OTS/SK) - Tirols Landeshauptmann Günther Platter will jetzt Schulversuche zur gemeinsamen Schule in seinem Bundesland umsetzen. "Wir haben dem ÖVP-Parlamentsklub einen Antrag für Modellversuche zur Neuen Mittelschule in Modellregionen übergeben. Nur mit diesem Antrag kann Platter eine echte gemeinsame Schule umsetzen. Alles andere wäre eine Augenauswischerei. Daher fordere ich die ÖVP auf Bundesebene auf, unserem Antrag zuzustimmen, Platters Beispiel zu folgen und den Widerstand gegen die gemeinsame Schule der Zehn- bis 14-Jährigen aufzugeben", sagte SPÖ-Bildungssprecher Elmar Mayer am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Mayer erklärte, dass derzeit Modellversuche nur an Allgemein Bildenden Höheren Schulen zugelassen werden, wobei dies nur über eine Abstimmung des einzelnen Schulstandortes durch die Lehrenden und Erziehungsberechtigten getroffen werden kann. "Mit unserem Antrag wäre dies wesentlich einfacher und jedes Bundesland könnte nach Wunsch Modellregionen einführen", so Mayer.

Im Sinne unserer Kinder und Jugendlichen hofft Mayer, dass hier noch vor der Nationalratswahl ein entscheidender Schritt in Richtung mehr neue, moderne Schulen gemacht werden kann. "Denn nur eine moderne, ganztägige Schule, wo sich Unterricht, Förderung, Musik, Bewegung und Sport in sinnvoller Weise abwechseln, ist die einzig richtige Antwort auf die Herausforderungen und Veränderungen in der Gesellschaft", betonte Mayer. (Schluss) mb/sl/mp

