Diakonie: Pflegefonds: positive Ansätze, dennoch Fortschreibung des jetzigen Systems

Chalupka pocht auf Maßnahmen für pflegende Kinder und Jugendliche

Wien (OTS) - "Dass die Verlängerung des Pflegefonds nicht nur mit mehr finanziellen Mitteln, sondern auch mit der Schwerpunktsetzung im Bereich Tageszentren, Hospiz und alternative Wohnformen einhergeht, ist grundsätzlich positiv zu werten. Dennoch werden mit dieser Zwischenlösung die großen Probleme wieder nur für einige Jahre aufgeschoben," reagiert Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich, auf den gestrigen Ministerratsbeschluss. "Wir stehen noch immer vor der Tatsache, dass Pflege-Dienstleistungen oft zu teuer, oder schlichtweg nicht verfügbar sind. Die Hauptlast der Pflege tragen Angehörige."

Vor allem Kinder und Jugendliche, die zu Hause einen nahen Angehörigen pflegen und betreuen, sind besonders stark betroffen. "Diese Kinder haben oft keine andere Wahl, als zu Hause mitzuhelfen -sie kochen das Essen, kümmern sich um Geschwister, oder helfen bei der Körperpflege der eigenen Mutter - und das, obwohl Kinder weder psychisch noch körperlich dazu in der Lage sind. Priorität muss es daher sein, Kinder und Jugendliche in ihren Betreuungstätigkeiten zu entlasten," so Chalupka.

Um eine solche Entlastung erreichen zu können, bedarf es einer Dienstleistungs-Offensive. "Die Pflegelücke zwischen Altenheim auf der einen Seite, und 24-h-Betreuung auf der anderen Seite muss endlich geschlossen werden," so Chalupka. Insbesondere Kurzzeitpflege, Akutpflegedienste und ein breiter Ausbau von mobilen Hilfen, so dass mehrere Stunden Hilfe am Tag in Anspruch genommen werden könnten, würden hier laut Diakonie helfen. "Ob die positiven Ansätze des Pflegefonds gut umgesetzt werden, wird sich zeigen, wenn die heute erschreckend hohe Zahl von 43.000 Kindern, die zu Hause pflegen, gesenkt werden kann," so Chalupka abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Roberta Rastl

Diakonie Österreich, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Tel: (+43) 1 409 80 01-14

Mobil: (+43) 664 314 93 95

E-Mail: roberta.rastl @ diakonie.at

Web: www.diakonie.at