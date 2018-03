"Eco" am 16. Mai: Erboste Autofahrer, "Bad Banks" als Allheilmittel und warum in Österreich fast keine Kleidung mehr produziert wird

Erboste Autofahrer: Mehr Kontrollen, höhere Strafen, steigende Kosten

In Österreich ein Auto zu besitzen und damit zu fahren wird zu einer immer teureren Angelegenheit. Die monatlichen Kosten waren zuletzt schon weitaus höher als im EU-Durchschnitt. Und die Behörden kassieren weiter kräftig ab - beim Kauf, bei Parkgebühren, beim Tanken und bei den Strafen. So wurden die Obergrenzen für Organmandate von 36 auf 90 Euro und bei Anonymverfügungen von 220 auf 365 Euro stark erhöht. Geschätzte 300 Millionen Euro liefern die Lenker/innen und KFZ-Besitzer/innen an den Staat allein an Verkehrsstrafen jährlich ab. Die Empörung der Autofahrer/innen ist jetzt an den verlängerten Wochenenden besonders groß, wissen sie doch nicht einmal, wofür die Strafgelder und Gebühren verwendet werden. Claudia Grünwald berichtet.

Steuerzahler zur Kasse: "Bad Banks" als Allheilmittel

Immer dann, wenn bei einer Bank überhaupt nichts mehr geht, steht die Gründung einer "Bad Bank", einer "schlechten Bank", als Lösung im Raum. Ob derzeit bei der Hypo Alpe Adria in Kärnten oder - schon praktisch umgesetzt - bei der Kommunalkredit Austria AG. Faule Wertpapiere, uneinbringliche Kredite, kurz: Alles, was die Bank in den Ruin treibt, wird in die "Bad Bank" ausgelagert und der gute, sprich einträgliche Teil der Bank kann weiter wirtschaften. Das klingt nach einem Allheilmittel. In Schweden wurde die Bankenkrise der 90er Jahre tatsächlich recht erfolgreich mit Hilfe von "Bad Banks" überstanden. In Deutschland und Österreich ist die Situation weitaus trister: Fünf deutsche Banken haben Krisenpapiere in "Bad Banks" abgeschoben - 600 Milliarden Euro Schrottpapiere, die man erst loswerden muss. Und die "Bad Bank" der österreichischen Kommunalkredit sitzt auf Milliarden Euro an Anleihen aus den europäischen Problemländern. "Eco" zeigt, wie eine Bad Bank tatsächlich funktioniert. Kann eine Bank, in der alle "giftigen Papiere" gesammelt werden, überhaupt wieder ins Positive kommen? Und:

Ist es immer der Steuerzahler, der am Ende für die Verluste der Bad Bank haftet? Ein Bericht von Bettina Fink und Katinka Nowotny.

Qualität kostet: Warum in Österreich fast keine Kleidung mehr produziert wird

Das Fabrikunglück in Bangladesch, das mehr als tausend Todesopfer gefordert hat, erschüttert auch die österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten. Vielen wird bewusst, unter welchen Bedingungen die Kleidung, die wir hier billig kaufen, hergestellt werden. Doch gibt es Alternativen zu Kleidungsstücken aus Fernost? Tatsache ist, dass man Gewand, das tatsächlich "made in Austria" ist, immer seltener findet. 1980 beschäftigte die österreichische Bekleidungsindustrie noch 35.000 Mitarbeiter/innen, heute sind es nicht einmal mehr 8.000. Die heimischen Lohnkosten sind im internationalen Vergleich viel zu hoch. In Bangladesch etwa kostet eine Näherin ein Zwanzigstel von dem, was hierzulande bezahlt wird. "Eco" zeigt einige der wenigen Firmen, die in Österreich produzieren. Mit 1.500 Beschäftigten ist der Dessous-Hersteller Triumph der größte heimische Textilerzeuger -auch nach dem großen Jobabbau, der jetzt ins Haus steht. Darüber hinaus stellen viele kleine Anbieter international erfolgreich hochwertige Produkte in Nischenbereichen her wie Designermode, Trachten oder Arbeitskleidung. "Eco" berichtet über Schwierigkeiten und die Herausforderungen der praktisch letzten österreichischen Bekleidungshersteller. Ein Beitrag von Beate Haselmayer.

