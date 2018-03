Schriftsteller Josef Winkler erhält Ehrentafel an seinem ehemaligen Wohnhaus (+ Fotos)

Ministerin Claudia Schmied und Siri Winkler enthüllen die Marmortafel im Rahmen einer Feier in Wien Hietzing.

Wien (OTS/BMUKK) - Seit gestern, Dienstag, hat der Schriftsteller, Staatspreisträger und Präsident des Österreichischen Kunstsenates Josef Winkler eine Ehrentafel aus Marmor. Sie befindet sich an der Fassade des Hauses Wattmanngasse 4, in dem Winkler Anfang der 1990er-Jahre lebte. Anbringung und feierliche Enthüllung der Tafel gehen auf die Initiative der beiden Hauseigentümer, Carina Kratzig und Alfred Jöchlinger zurück. "Danke, lieber Josef, dass du uns mit deinem Schaffen Welten erschließt und Zugänge ermöglichst", so Jöchlinger in seiner Rede. "Die Tafel soll Hietzinger, Wiener und Schönbrunn-Besucher zu den Werken des Schriftstellers Josef Winkler bringen."

"Dieser Ort ist ein würdiger für eine Ehrentafel, in diesem Grätzel liegt die Kunst in der Luft", sagte Bundesministerin Claudia Schmied, die gemeinsam mit Josef Winklers Tochter Siri die Enthüllung vornahm. "In unmittelbarer Nähe befanden sich die Ateliers von Egon Schiele und Maria Lassnig. Und quasi ums Eck hat Alban Berg die Oper Wozzeck komponiert."

Josef Winkler bedankte sich bei den Anwesenden mit einer kurzen Lesung aus seinem jüngsten Buch "Mutter und der Bleistift". Weiter kommentierte der Literat die Verleihung: "Selbstverständlich hat es mich irritiert, als ich gehört habe, daß jemand, also Frau Carina Kratzik und Alfred Jöchlinger eine Tafel an dem Haus anbringen möchten, wo ich einmal zwei Jahre gewohnt habe, aber einerseits kenne ich den Alfred J., der auch mit uns einmal in Indien und Istanbul war seit Jahrzehnten, andererseits bin ich im Garten dieses Hauses auch der alten Schildkröte Leopold wiederbegegnet, die damals über die Salatblätter gegangen ist, und diese Schildkröte hat meine Irritation entzaubert und mich beruhigt und jetzt nehme ich diese ungewöhnliche Geschenk gerne an."

