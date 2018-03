Industrie: Stärkung der Industrie ist Gebot der Stunde

IV-GS Neumayer: Starke industrielle Basis sichert Wettbewerbsvorteil und heimische Jobs - Reindustrialisierung auf europäischer Ebene vorantreiben

Wien (OTS/PdI) - "Österreich ist gerade aufgrund der starken industriellen Basis bisher relativ gesehen besser durch die internationale Finanz- und Schuldenkrise gekommen. Dies dürfen wir nicht durch falsche Maßnahmen, wie neue Steuern und Belastungen oder allein der Wahltaktik geschuldeten Mehrausgaben, konterkarieren. Die jüngsten Aussagen von Vizekanzler Spindelegger gehen vor diesem Hintergrund eindeutig in die standortpolitisch richtige Richtung", erklärte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, heute, Mittwoch. Die österreichische Wirtschaft habe bereits 2011 das Vor-Krisen-Hoch aus dem Jahr 2008 übertroffen. "Dies gilt für die Ausbringungsleistung ebenso wie für die Exporte, für die Bruttoverdienste von Arbeitern und Angestellten ebenso wie für die Beschäftigung. Letztere erreicht in Österreich einen historischen Höchststand - mehr als achtzigtausend zusätzliche unselbstständig Beschäftigte gibt es bundesweit. Wir leisten somit unseren Beitrag für die Gesellschaft. Jetzt muss die weitere strukturelle ausgabenseitige Budgetkonsolidierung oberste Priorität haben, um die Mittel für kluge Investitionen und Entlastung zu haben."

Der IV-Generalsekretär verwies auf die zentralen standortrelevanten Daten: Österreich habe mit über 42 Prozent des BIP die weltweit achthöchste, im europäischen Vergleich die siebthöchste Steuer- und Abgabenbelastung der Gesamtwirtschaft. Die Arbeitszusatzkostenbelastung im verarbeitenden Gewerbe ist mit über 92 Prozent des Direktentgelts im internationalen Spitzenfeld und mit einer Abgabenbelastung von über 53 Prozent des Unternehmensgewinns -alle Steuern und Abgaben zusammengerechnet - eine der weltweit höchsten Steuerbelastungen auf unternehmerische Tätigkeiten. Es sei daher gerade jetzt "angesichts des europäischen Plans einer Reindustrialisierung entscheidend, die im internationalen Wettbewerb stehende Industrie als den Motor für Wachstum und Arbeitsplätze nicht noch weiter zu belasten", betonte der IV-Generalsekretär - etwa durch überzogene EU-Reduktionsziele bei den Treibhausgasemissionen.

"Was passiert, wenn die Industrie vernachlässigt wird, zeigt sich derzeit in Italien oder Frankreich: In den vergangenen fünf Jahren sind in der italienischen Industrie 675.000 Stellen verloren gegangen. Im Zuge der Krise ist die Anzahl der Betriebe um 20 Prozent geschrumpft. In Frankreich ist die Industriequote auf schwache 14 Prozent gesunken, weil über Jahre die falschen wirtschafts- und steuerpolitischen Maßnahmen sowie industriepolitischen Anreize gesetzt wurden", so Neumayer. Die österreichische Industrie sei demgegenüber der Motor der österreichischen Erfolgsstory, vor allem auch durch die starke Exportwirtschaft. Mehr als die Hälfte des Umsatzes - 58 Prozent - werde exportiert. "Von einer erfolgreichen Exportwirtschaft und der internationalen Arbeitsteilung profitieren Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen: Exportierende Unternehmen in Österreich weisen um 23 Prozent höhere Löhne und eine um 72 Prozent höhere Investitionsintensität als nicht-exportierende Unternehmen auf. Ein Blick auf die Teuerung der vergangenen Jahre zeigt außerdem, dass in jenen Sektoren, die im internationalen Wettbewerb stehen, die Preise am stärksten gesunken sind, und jene Produkte und Leistungen am teuersten wurden, die nicht dem Wettbewerb ausgesetzt sind - insbesondere gilt dies für öffentliche Dienstleistungen", erklärte der IV-Generalsekretär.

