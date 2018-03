So vielfältig ist der ORF

Wien (OTS) - Von A wie "Austro-Tatort" bis Z wie "Zivilcourage" bietet der ORF auch in den kommenden Tagen ein Programm, das so vielfältig ist wie seine Zuseherinnen und Zuseher: ORF. WIE WIR.

Austro-Tatort

"Unvergessen": Hochspannung mit Krassnitzer und Neuhauser am 20. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2

Bienensterben

"Tödliche Pollen" - die Reportage zum aktuellen Thema in "Am Schauplatz" am 16. Mai um 21.05 Uhr in ORF 2

BIO - Logisch

"Guten Morgen Steiermark" präsentiert ab 15. Mai die beliebtesten Biobauern des Landes.

EduAction in Vorarlberg

Am 16. Mai lädt der ORF Vorarlberg um 20.00 Uhr ins Landesfunkhaus zu "EduAction - Wir machen Schule" ein. Referentin und Autorin Margret Rasfeld spricht über ihre Schule in Berlin. Dort spielen nicht die Lehrer/innen die Hauptrolle, sondern die Schüler/innen.

Engagement

Bischof Erwin Kräutler spricht in "Zeit-Raum" am 16. Mai um 18.30 Uhr im ORF RadioKulturhaus über seinen Kampf gegen das gigantische Staudamm-Projekt in Brasilien - in Ö1 am 24. Juni um 16.00 Uhr.

Europa

Diskussion zur Parlamentswahl in Bulgarien: "Inside Brüssel" am 16. Mai um 20.15 Uhr in ORF III

fair & sicher

Die größte Verkehrssicherheitsaktion des Bundeslandes startet das Landesstudio Burgenland ab 15. Mai in allen Medien.

Festwochen-Kanal

Auf einem speziellen Schwerpunkt-Kanal bietet ORF.at überraschende Einblicke ins Geschehen der Wiener Festwochen.

Fußball-Finale in Amsterdam

Chelsea - Benfica als Höhepunkt der Europa League - am 15. Mai um 20.15 Uhr in ORF eins

Gelebte Zeitgeschichte

Filmdoku "Killing Nazis" über die reale Geschichte eines "Inglourious Basterd" - einen 91-jährigen Ottakringer - am 15. Mai um 20.15 Uhr in 3sat

G'sungen und g'spielt

Die St. Florianer Sängerknaben machen Volksmusik - am 17. Mai um 18.30 Uhr in Radio Oberösterreich.

Helfen

"Nachbar in Not" sammelt für die Flüchtlinge des Bürgerkriegs in Syrien - in allen Medien des ORF.

Hochzeit zu gewinnen

Komplette Traum-Hochzeitsausstattung inklusive Fest - zu gewinnen ab 15. Mai nach 7.00 Uhr in "Guten Morgen NÖ" auf Radio NÖ

Hollywood-Kino

"True Grit", "Predator" und "Centurion" - drei Hollywood-Premieren am Pfingstwochenende - und das Filmereignis "Avatar" - 19. und 20. Mai in ORF eins

Kärntner Romreise

Noch bis 17. Mai besuchen Radio-Kärnten-Hörer/innen im Rahmen der "Radio Kärnten Reise nach Rom" die Ewige Stadt.

Lernspaß

Jeden Samstag zu Gast im ORF-Kinderfernsehen: Der "ABC Bär" um 7.35 Uhr in ORF eins

Moretti-Film

Tobias Moretti in der ORF-Premiere der Romanverfilmung "Mobbing" - am 15. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2

Ohne Grenzen trotz Behinderung

Das Behindertensportmagazin "Ohne Grenzen" präsentiert in ORF SPORT + am 16. Mai um 20.15 Uhr eine beispiellose (Behinderten-)Sportlerkarriere.

Passionsspiel mit Leidenschaft

Das Landesstudio Tirol präsentiert in der Doku am Feiertag "Passionsspiele Erl - 400 Jahre Leidenschaft": 20. Mai, 17.30 Uhr, ORF 2.

Postservice im Test

Das Konsumentenmagazin "heute konkret" nimmt Servicestellen unter die Lupe: Folge 1, "Die Post", am 15. Mai um 18.30 Uhr in ORF 2.

RSO - LIVE!

Das ORF-RSO-Wien spielt am 24. Mai im Burgtheater das "Red Ribbon Celebration Concert".

Session

FM4 präsentiert eine "SoundparkStudio2-Session" mit König Leopold und Viech - am 15. Mai um 19.00 Uhr in der "Homebase".

Show am Freitag

Noch vier Paare sind im Rennen um den "Dancing Star": 17. Mai, 20.15 Uhr, ORF eins, anschließend Pointen am laufenden Band in "Was gibt es Neues?".

Tierflüsterer

In "heute leben" unterstützt Laurent Amann Tiere und ihre Besitzer -täglich bis 17. Mai um 17.30 Uhr in ORF 2.

Veganer Kult

Den Kult um veganes Essen beleuchtet das "ZiB Magazin" am 17. Mai um 19.45 Uhr in ORF eins im Rahmen des Schwerpunkts über Ernährung.

Vielfalt - preisgekrönt

"Wien heute" stellt am Mittwoch, dem 15. Mai, den "Preis der Wiener Vielfalt" vor, den der Verein Wirtschaft für Integration gemeinsam mit dem ORF Wien initiiert - um 19.00 Uhr in ORF 2.

Vinzi-Pfarrer

Doku über den rebellischen Pfarrer und Vinzi-Begründer Wolfgang Pucher - in "FeierAbend" am 20. Mai um 19.52 Uhr in ORF 2

Wagner

Zum 200. Geburtstag von Richard Wagner: zwei Dokus und ein Konzert -am 20. Mai um 9.05 Uhr in ORF 2

Wir in Malmö

Hitradio Ö3 hält die Fans täglich im "Wecker" und online im Blog von Clemens Stadlbauer zum Song Contest auf dem Laufenden. ORF eins zeigt die große Show am 18. Mai um 21.00 Uhr.

Zivilcourage, preisgekrönt

ORF vergibt zum 25. Mal den "Greinecker"-Preis für Zivilcourage -Mari Lang präsentiert den Aufruf ab 20. Mai.

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt des Angebots, das der ORF in den nächsten Tagen ebenso seinem Publikum präsentiert wie während des gesamten Jahres. In seiner Vielfalt zeigt aber auch diese Momentaufnahme, dass der ORF genauso vielfältig ist wie die Menschen, die ihn sehen, hören und nutzen. ORF. WIE WIR.

