Wirbelsturm Mahasen bedroht Bangladesch und Myanmar

CARE bereitet Katastrophenhilfe vor

Dhaka/Yangon/Wien (OTS) - Tausende Menschen fliehen derzeit vor

dem Wirbelsturm Mahasen, der voraussichtlich am Morgen des 16. Mai die Küsten von Bangladesch und Myanmar erreichen wird. Die Hilfsorganisation CARE ist in höchster Alarmbereitschaft. 2008 forderte Wirbelsturm Nargis in Myanmar mindestens 138.000 Menschenleben.

Der tropische Wirbelsturm Mahasen, der sich auf die Küstengebiete von Bangladesch und Myanmar zubewegt und ständig an Stärke zunimmt, könnte verheerende Schäden anrichten.

Besonders gefährdet ist die Region Rakhine im Westen Myanmars, wo in den letzten Monaten 140.000 Menschen Schutz gesucht haben, die vor Unruhen flüchteten und nun in selbstgebauten, behelfsmäßigen Unterkünften leben. CARE hat Nothilfe-Pakete für 20.000 Familien bereitgestellt und Wasserpumpen sowie weitere Ausrüstung auf den Weg nach Rakhine geschickt, mit denen Überschwemmungen und Trümmer beseitigt werden können.

In Bangladesch bereitet CARE Nothilfemaßnahmen in den Distrikten Cox s Bazar, Chittagong und Noakhali vor, die im erwarteten Einzugsgebiet des Wirbelsturms liegen.

