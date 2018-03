"Am Punkt" mit Meinrad Knapp - Thema: Grün greift nach der Macht - wie regierungsfit ist die Ökopartei?

Mittwoch, 15. Mai 2013, 22.50 Uhr live bei ATV

Wien (OTS) - Die Modefarbe in Österreichs Politik ist grün: Rot und Schwarz umwerben heftig die Grünen, die bei allen vier Landtagswahlen heuer erfolgreich sind. In Tirol einigen sie sich mit der ÖVP auf eine Koalition, auch in Salzburg stehen die Zeichen auf Grün. Dann wäre die Partei rund um Obfrau Eva Glawischnig gleich in fünf Bundesländern an der Macht und auch bei der Nationalratswahl im Herbst schielt sie nach der Regierungsbank. Aber haben die Anti-Korruptionskämpfer auch die richtigen Antworten auf alle anderen Probleme, von Arbeitslosigkeit bis Finanzkrise? Grün greift nach der Macht - wie regierungsfit ist die Ökopartei?

Darüber diskutiert Meinrad Knapp live im Studio mit Eva Glawischnig (Bundesobfrau Die Grünen), mit Manfred Juraczka (Landesparteiobmann ÖVP Wien), mit David Ellensohn (Grüner Klubobmann Wiener Landtag und Gemeinderat) sowie mit Anneliese Rohrer (Journalistin und Politik-Insiderin). Im Analysestudio ist Gernot Bauer vom Magazin "Profil" zu Gast.

Zum ersten Mal in der österreichischen Markt- und Meinungsforschung wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Tool kommt wöchentlich in "Am Punkt" zum Einsatz. Diese Woche ist - unter anderen - diese Frage in der facebook-Umfrage: "Halten Sie die Grünen für geeignet, Regierungsaufgaben zu übernehmen?".

