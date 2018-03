MDT führt magnetische TMR-Schaltsensoren mit extrem niedriger Leistungsaufnahme ein

(PRN) - -- Magnetische TMR-Schaltsensoren zeichnen sich durch beispiellos niedrige Leistungsaufnahme und hohe Leistung für intelligente Durchflussmesser aus

Nürnberg, Deutschland, Und Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire) -Anlässlich der internationalen Handelsmesse SENSOR+TEST 2013 wird MultiDimension Technology

(MDT) seine neuen magnetischen

TMR-Schaltsensoren



präsentieren, die eine Reihe herausragender Leistungsvorteile einschließlich besonders niedrigem Stromverbrauch, hoher Frequenzreaktion, hervorragender thermischer Stabilität usw. bieten. Sie sind für batteriebetriebene, intelligente Durchflussmesser konzipiert. Dazu gehören Wasserzähler, Wärmemengenzähler und Gasdurchsatzmesser. MDT ist ein führender Anbieter von Sensoren mit Magnettunnelwiderstand (Tunneling Magnetoresistance sensors, TMR).

Die neuen Ergänzungen zum bestehenden MDT-Portfolio an TMR-Sensoren sind der MMS2X1H-Allpolschalter und der bipolare MMS1X1H -Schalter, die auf den Einsatz in batteriebetriebenen Anwendungen ausgelegt sind, darunter auch intelligente Durchflussmesser und Näherungsschalter. Sie verfügen über einen besonders niedrigen Stromverbrauch von 1,5 Mikroampere im Dauerbetrieb, so dass gleichzeitig High-Speed-Messungen und eine längere Akkulaufzeit möglich sind. Im Gegensatz zu anderen magnetischen Schaltern, die ein- und ausgeschaltet werden müssen oder einen Ruhemodus benötigen, um den Stromverbrauch zu reduzieren, verbrauchen die TMR-Sensoren von MDT auch im High-Speed-Dauerbetrieb besonders wenig Strom.

"Die neuen TMR-Magnetschaltsensoren von MDT sind bestens geeignet für Anwendungen, die sowohl hinsichtlich des geringen Stromverbrauchs als auch der Leistung höchst anspruchsvoll sind. Es handelt sich um die allerersten magnetischen Sensoren, die eine einzigartige Kombination aus wichtigen Elementen für die Leistungsmessung bieten. Der kollektive Nutzen der extrem niedrigen Leistungsaufnahme und des Hochfrequenz-Betriebs in unseren magnetischen TMR-Schaltsensoren ist beispiellos. Mit anderen, derzeit verfügbaren Magnetsensor-Technologien, darunter der anisotrope Magnetwiderstand (AMR), der GMR-Effekt oder der Hall-Effekt, ist das nicht möglich", erklärte Dr. Song Xue, Vorsitzender und CEO von MultiDimension Technology. "Sie bieten dank der integrierten Lösung für intelligente Durchflussmesser und andere hochmoderne Anwendungen einen Mehrwert, der alle Bedürfnisse unserer Kunden in einem einzigen, kompakten Sensor-IC vereint."

Die TMR-Technologie wurde in großem Umfang in magnetischen Plattenlaufwerken eingesetzt. Sie hat sich in den letzten zehn Jahren als leistungsstarke, energieeffiziente, kostengünstige und zuverlässige Technologie bewährt. MDT ist der größte Anbieter, der die Vorteile der TMR-Technologie auf dem Markt für Magnetsensor in unterschiedlichen Produktreihen einführt. Dazu gehören TMR-Tastsensoren, lineare TMR-Sensoren, TMR-Winkelsensoren und TMR-Zahnradsensoren.

Wichtigste Funktionen

-- Extrem niedrige Leistungsaufnahme bei 1,5 Mikroampere unter 3V-Versorgung -- High-Speed-Messung mit 1 kHz Frequenzreaktion -- Dauerbetrieb für zuverlässige Messungen -- Sensible Schaltpunkte ermöglichen größere Luftspalte oder kleinere Magneten -- Ausgezeichnete thermische Stabilität von -40 bis 125 Grad Celsius -- Unempfindlichkeit gegenüber externen Störungen durch Magnetfelder -- Kompaktes SOT-23- oder TO-92-Gehäuse

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang, in der chinesischen Provinz Jiangsu gegründet und verfügt über Geschäftsstellen in Schanghai und San Jose, Kalifornien (USA). MDT hat ein einzigartiges Portfolio an urheberrechtlich geschütztem geistigem Eigentum und hochmodernen Produktionskapazitäten entwickelt, welche dem Unternehmen die Massenproduktion von hochleistungsfähigen, kostengünstigen TMR-Magnetsensoren für anspruchsvollste Anwendungsanforderungen ermöglichen. Ziel des durch sein Kernmanagementteam aus erfahrenen Topexperten für Magnetsensortechnologie und ingenieurstechnische Dienstleistungen geführten Unternehmens MDT ist es, Mehrwert für seine Kunden zu schaffen und ihren Erfolg sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MDT unter http://www.multidimensiontech.com.



