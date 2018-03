EANS-Adhoc: Intercell AG / Abschluss der Verschmelzung von Intercell und Vivalis am 28. Mai 2013 geplant / Relevante Dokumente beim Handelsgericht Lyon eingereicht

14.05.2013

Wien (Österreich), Nantes (Frankreich), 14. Mai 2013 - Intercell AG (Intercell, VSE; "ICLL") und Vivalis SA (Vivalis, NYSE Euronext; "VLS") haben heute bekannt gegeben, dass der letzte administrative Schritt zum Abschluss der Verschmelzung der zwei Unternehmen zur Bildung von Valneva SE (Valneva) durch die Einreichung der relevanten Dokumente beim Handelsregister des Handelsgerichts Lyon eingeleitet wurde. Dieser Schritt folgt der Genehmigung der geplanten Verschmelzung durch die außerordentlichen Hauptversammlungen beider Unternehmen sowie der Ausstellung der entsprechenden Rechtmäßigkeitsbescheinigungen durch das französische Handelsregister bzw. dem Notar am 3. bzw. 17. April 2013 und durch das österreichische Firmenbuch am 12. April 2013. Vorbehaltlich des Registrierungsbeschlusses durch das Handelsgericht Lyon wird der Abschluss des Mergers am 28. Mai 2013 erwartet und dieser wird die folgenden Auswirkungen auf die Aktien und deren Handel haben:

Automatischer Umtausch von Intercell-Aktien

Intercell-Aktionäre erhalten am erwarteten Abschlussstichtag 28. Mai 2013 für je 40 Intercell-Aktien (ISIN AT0000612601), die sie besitzen, 13 neue Stammaktien und 13 neue Vorzugsaktien von Valneva. Der Umtausch der Aktien erfolgt automatisch und ohne Kosten für Aktionäre. Aktienspitzen von weniger als einer neuen Valneva-Aktie werden über die Börse verkauft und die Erlöse werden den jeweiligen Aktionären spesenfrei in bar gutgeschrieben. Vivalis-Aktien (ISIN FR0004056851) sind vom Umtausch nicht betroffen und bestehen weiter, jedoch mit neuem Namen Valneva. Die Valneva-Aktien werden sowohl an der NYSE Euronext Paris als auch der Wiener Börse gehandelt.

Aktienhandel an der Wiener Börse

Intercell-Aktien werden mit Marktschluss des 21. Mai 2013 vom Handel an der Wiener Börse ausgesetzt, um die Abwicklung aller Orders vor dem Umtausch in Stammaktien und Vorzugsaktien von Valneva zu ermöglichen. Die Valneva-Stammaktien (ISIN FR0004056851) werden ab 28. Mai 2013 im Prime Markt-Segment der Wiener Börse unter dem Ticker-Symbol "VLA" und weiterhin im geregelten Markt der NYSE Euronext Paris unter dem Ticker-Symbol "VLS.PA" notieren. Die Valneva-Vorzugsaktien (ISIN FR0011472943) werden ab 28. Mai 2013 im geregelten Markt des NYSE Euronext Paris unter dem Ticker-Symbol "VLSpr.PA" und im unregulierten Dritten Markt der Wiener Börse unter dem Ticker-Symbol "VLAP" gehandelt werden.

