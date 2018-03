Harald Krassnitzer in der Radio NÖ-"Nahaufnahme"

Pfingstsonntag, 09.04 bis 10.00 Uhr, Radio Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Am Pfingstmontag ist der aus Salzburg stammende Schauspieler wieder in einer seiner populärsten Rollen in ORF 2 zu sehen, nämlich als "Tatort"-Kommissar Moritz Eisner.

Einen Tag davor ist Krassnitzer am Pfingstsonntag in der "Nahaufnahme" auf Radio Niederösterreich zu Gast - im Gespräch mit Marina Watteck geht es um die aktuellen Arbeiten ebenso wie um die lange Karriere des Schauspielers, der auch in anderen TV-Reihen ("Bergdoktor", "Winzerkönig") große Erfolge feierte und früher verschiedene große Rollen am Theater in Stücken von Goethe, Grillparzer oder Dürrenmatt gespielt hat.

