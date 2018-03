Beatrice Egli startet doppelt so gut wie Luca Hänni

Baden-Baden (ots) - Beatrice Egli hat gut lachen: Die 24-jährige Schweizerin gewann am Samstagabend nicht nur die zehnte Staffel der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar". Sie legt bei den Musikverkäufen auch einen wesentlich besseren Start als Vorgänger Luca Hänni hin. Mit ihrem Siegersong "Mein Herz" setzte sie an den ersten beiden Verkaufstagen fast doppelt so viele Einheiten ab wie ihr Schweizer Landsmann und dessen Titel "Don't Think About Me". Damit führt der neue Schlagerstern auch die deutschen Single-Download-Trends von media control an - und zwar überdeutlich:

"Mein Herz" wurde so oft heruntergeladen wie die Plätze zwei bis fünf zusammengerechnet.

"DSDS"-Vizesiegerin Lisa Wohlgemuth ("Heartbreaker") landet in den Digitaltrends hinter Capital Cities ("Safe And Sound") an dritter Stelle. YouTube-Phänomen Freshtorge feat. Sandra, deren "Superstar" eine direkte Kampfansage an die Bohlen-Schützlinge ist, gelingt auf Rang zehn ein Achtungserfolg.

Ein Blick auf die TV-Einschaltquoten offenbart unterschiedliche Tendenzen. Mit 160.000 Zuschauern zwischen 14 und 19 Jahren holte das Finale in der jungen Altersgruppe die niedrigste Reichweite der gesamten Staffel (zusammen mit der Ausgabe vom 30. März). Bei den 20-bis 29-Jährigen zappten im Vergleich zum Staffeltief der vergangenen Woche zwar wieder 180.000 mehr Zuschauer rein. Trotzdem reichte die halbe Million nicht an die Zahlen vom Januar heran, als regelmäßig über 700.000 Twens dabei waren.

Ganz anders die Entwicklung beim älteren Publikum: 1,17 Millionen 50-bis 64-Jährige bescherten dem Finale die höchste Sehbeteiligung in dieser Altersgruppe. Auch die 520.000 Zuschauer ab 65 Jahren lagen deutlich über dem 2013er-Schnitt. Andrea Bergs "DSDS"-Besuch vor zwei Wochen lockte hier im gesamten Staffelvergleich die meisten Fans an (590.000).

