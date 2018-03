Das Beenden einer Beziehung kostet nur ein paar Euro

Neu: Die erste Trennungsagentur in Österreich!

Wien (OTS) - "Ich mache aus einem unglücklichen Paar, zwei zufriedene Singles!", so Peter Treichl, einerseits Spezialist in Liebesdingen (ist er ja Österreichs bekannter Partnervermittler aus dem TV) und jetzt auch mit Geschäftsführerin Manuela Dorn als der "Schlussmacher" unterwegs.

"Da ich so viele Menschen mit einer Partnerschaft glücklich gemacht habe und als Beziehungsspezialist weiß, wie viele Menschen sich in Beziehungen unglücklich fühlen und oft den Mut nicht haben, diese zu beenden, habe ich eine Trennungsagentur gegründet", so Peter Treichl.

.....und es wäre nicht Peter Treichl, wenn er nicht für alles eine Lösung hätte.

Nach Übergabe der "Hiobsbotschaft" an den Verlassenen, gibt es eine Box, in der auch ein Gutschein für seine Partnervermittlungsagentur beinhaltet ist.

"So gibt es einfach die richtige Paketlösung!", lacht Peter Treichl.

Rückfragen & Kontakt:

Manuela Dorn

Geschäftsführerin Trennungsagentur

Salzweg 10, 5082 Grödig

dorn @ trennungs-agentur.at

www.trennungsagentur.at

www.facebook.com/trennungsagentur