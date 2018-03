Sportminister Gerald Klug gratuliert Anna Stöhr zum vierten Weltcupsieg in Folge

Wien (OTS/BMLVS) - Die Innsbruckerin Anna Stöhr konnte beim Boulder-Weltcup in Log-Dragomer (Slowenien) am vergangenen Wochenende erneut einen großen Sieg landen. Die 25-Jährige Doppelweltmeisterin gewann auch die vierte Weltcup-Station im heurigen Kletter-Frühjahr und hält damit nach vier Bewerben bei ebenso vielen Siegen. Sportminister Gerald Klug gratuliert: "Anna Stöhr überzeugt durch Können und Konstanz. Ich gratuliere zu dieser Ausnahmeleistung und bin überzeugt davon, dass dieser Sieg im Vorfeld des Weltcup-Bewerbes in Innsbruck der ganzen Mannschaft einen enormen Motivationsschub verleihen wird."

