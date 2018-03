15. Mai, Internationale Pressekonferenz: "Europa geht anders": 10 Uhr, Wien

Wien (OTS) - Der Europäische Rat plant Ende Juni 2013 einen Beschluss über einen Pakt für "Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz". Damit soll die Krisenpolitik der Europäischen Union in Griechenland, Spanien oder Portugal auf ganz Europa ausgedehnt werden.

In ganz Europa formiert sich dagegen Widerstand: Nicht nur in Wien sondern auch in Deutschland, Frankreich und in Italien finden am 15. Mai dazu Pressekonferenzen statt.

Wir laden herzlich zur Pressekonferenz des Personenkomitees

"Europa geht anders" in Wien mit:

Sonja Ablinger, Nationalratsabgeordnete, SPÖ

Silvia Angelo, Ökonomin

Johannes Labner, Bundesvorsitzender der Kath. Arbeitnehmer/innen Bewegung

Bruno Rossmann, Nationalratsabgeordneter, Grüne

René Schindler, Gewerkschaftssekretär

Alexandra Strickner, Ökonomin, Obfrau Attac Österreich

Internationale Pressekonferenz: "Europa geht anders"



Datum: 15.5.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Cafe Landtmann Landtmann-Saal

Universitätsring 4, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

David Walch

Tel.: 0650 544 00 10

office @ europa-geht-anders.eu