photo convention 2013 in Schloss Hof - Das österreichische Photo Event des Sommers

Das Epizentrum der Photographie liegt diesen Sommer in Schloss Hof. 5 Tage Vorträge und Workshops von Profis für ambitionierte Amateure, Berufseinsteiger und Berufsphotographen.

Schloss Hof (OTS) - Neues ausprobieren, Wissen erweitern, und perfektionieren das sind die Ingredienzien des Erfolgs der photo convention. Im Lichte barocker imperialer Mauern und Gärten wird heuer der Sommer auf Schloss Hof zum unwiderstehlichen Anziehungspunkt für alle Profi-Photographen und ambitionierten Amateure, die ihre Portfolios mit Photos füllen möchten, um die man sie überall beneiden wird. Die Tage auf Schloss Hof lassen die Teilnehmer in die Welt inszenierter Photographie eintauchen und geben genug Zeit, außergewöhnliche Shootings mit professionellem Equipment umzusetzen.

Die photo convention wurde im vorigen Jahr von Christoph Leder ins Leben gerufen und versteht sich als unabhängige Plattform für Photographie, die sich zum Ziel gesetzt hat, die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Photographie zu fördern. Dazu zählen die Bereiche Make Up, Styling, Location-Design, aber auch kommunikative Fähigkeiten und Selbstvermarktung. Die photo convention bietet den Teilnehmern auch die Basis für neue Netzwerke und weiterer Zusammenarbeit.

Die Stars der photo convention 2013 sind Gerry Frank (Austrias Next Topmodel), Hochzeits- und Musikerphotograph Ondro Ovesny (DE), die Inszenierungskünstlerin und Photographin Jamari Lior (DE), der Kelby-Phototrainer Frank Doorhof aus den Niederlanden, die Photoblogger Krolop & Gerst aus Deutschland, sowie aus Österreich der Photographenausbilder Robert Pichler und der Produkt- und Katalogphotograph von KIKA Leiner Juri Tscharyiski (AT).

Die photo convention findet vom 14. - 18. Juli in Schloss Hof Niederösterreich statt und wird mit einem Vortragstag eröffnet. Drei Tage Shootings in Schloss und Garten und Indoorstudios bieten den Teilnehmern Platz genug für aufregende Shootings mit den Modellen von stellamodells. Am letzten Tag der convention bereiten die Teilnehmer ihre Bilder für die Einreichung zu den Awards vor. Den krönenden Abschluss machen die Verleihung der Best Photo Awards und die Präsentation der besten Photos. Mit dem photo convention BBQ wird die photo convention 2013 im Schlossrestaurantgarten enden.

Die photo convention wird tatkräftig durch die Industrie unterstützt. Die großen Kamerahersteller Canon und Nikon, sowie Hasselblad und Mamiya und die großen Lichthersteller Hensel, Broncolor, Elinchrom und Jinbei sind genauso wie die Zubehörhersteller Eizo, Hahnemühle, Formatt Filter, Sunbounce und Hoodman vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.photoconvention.eu

Fotos werden gerne auf Anfrage zugeschickt.

Einen Downloadlink zu den Photos finden Sie auf der website im Pressebereich

http://www.photoconvention.eu/presse/

Über den Veranstalter:

Die LPV Gmbh ist ein österreichisches Handelsunternehmen für photographische und kosmetische Produkte. Seit einigen Jahren widmet sich diese auch intensiv der interdisziplinären Fortbildung in der Photographie und bildschaffender Medien. Im Fokus steht die Verknüpfung der Disziplinen in der Photographie wie Make Up, Styling und Mode, Location-Design, sowie Vermarktung und Selbstpräsentation. Technische Aspekte werden im Zusammenhang mit der Konzeption und Planung eines Projektes gesehen und sollen nicht zum Selbstzweck werden. Primär richtet sich das Ausbildungsprogramm an Photographen in Ausbildung und mit Erfahrung.

Die ein- bis mehrtägigen Veranstaltungen finden an außergewöhnlichen und wechselnden Orten statt und sollen die Teilnehmer gemeinsam zu kreativen Bestleistungen inspirieren. Die Trainer sind ausgewählte Photographen, die durch ihre besonderen Leistungen auffallen und den Teilnehmern wertvolle Inputs für ihre weitere Arbeit geben können.

Interkulturelle Ansätze und unterschiedliche künstlerische Auffassungen sind ein wesentlicher Teil von erfolgreicher und nachhaltiger Ausbildung und werden bei der Zusammenstellung des Ausbildungsinhaltes sehr ernst genommen.

photo convention 2013



Datum: 14. - 18.7.2013, ab 10:00 Uhr



Ort:

Schloss Hof

2294 Schlosshof



Url: www.schlosshof.at



Rückfragen & Kontakt:

Bei Fragen und für Presseakkreditierungen wenden Sie sich an

Christoph Leder MSc

christopher @ photoconvention.eu

Tel.: +43 664 822 39 79