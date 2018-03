Kreta - im Urlaub im Luxus schwelgen

Köstendorf (ots) - Der Sommer naht mit großen Schritten und damit auch der nächste Urlaub in der Ferne! Dabei liegt das Schöne doch so nah. Nur drei Flugstunden von Deutschland und Österreich entfernt, hält die griechische Sonneninsel Kreta angenehme Temperaturen, kulinarische Highlights und ein türkisschimmerndes Meer für seine Gäste bereit. Kreta ist nicht umsonst seit vielen Jahren eine der beliebtesten Feriendestinationen Europas! Denn die Fakten überzeugen im Griechenland Urlaub auf Anhieb: Mehr als 300 Sonnentage pro Jahr, unzählige Traumstrände und die landestypische, weit über ihre Grenzen hinaus bekannte Küche ziehen Jahr für Jahr Kreta-Liebhaber und solche, die es noch werden wollen, an. Und auch der Jetset hat Kreta längst als Top Urlaubsziel für sich entdeckt. Und erholt und entspannt sich regelmäßig in der Ägäis. So haben bereits mehrere Berühmtheiten auf dem Eiland den Bund fürs Leben geschlossen! Schließlich sollen Ehen, die auf Kreta ihren Anfang nehmen, für die Ewigkeit halten. Ein Mythos? Es kommt auf eine Versuch an, oder? Doch nicht nur das Heiraten auf Kreta erfreut sich großer Beliebtheit bei den Who ist who der Schönen und Reichen. Lady Gaga ist so begeistert von der gerade einmal 8.336 Quadratkilometer großen Insel, dass sie sich hier ein Luxus-Domizil mit Blick auf das tiefblaue Meer und umgeben von alten Olivenhainen und der schroffen Bergwelt Kretas erbauen ließ. Und mehrmals im Jahr auf Kreta neue Kraft und Energie tankt.

Luxusurlaub auf der Insel Kreta

Wer sich noch kein eigenes Haus auf der Insel angeschafft hat, der steigt im berühmten Hotel Elounda Beach ab. Und trifft dort vielleicht sogar die eine oder andere Berühmtheit. Bereits Brad Pitt und Angelina Jolie wurden dort gesichtet und für Normalsterbliche mit dem nötigen Kleingeld lässt es sich dort ebenfalls stilvoll urlauben. Exklusive Suiten und Villen erwarten die Gäste und die einzigartige Lage direkt an der griechischen Küste sorgt für erholsame Stunden direkt am Meer. Service wird großgeschrieben und neben mehreren Restaurants und einer gehobenen Küche findet man auch Ruhe und Entspannung im neuen Thalaspa Chenot vor. Das Elounda Beach Hotel ist für betuchte Kreta-Urlauber, die über ein großzügiges Budget, die erste Adresse. Doch auch alle anderen werden auf Kreta jederzeit und an 365 Tagen im Jahr herzlich willkommen geheißen!

Individual-Urlaub im Apartment Meerblick auf Kreta

Leistbaren Luxus für Dich und mich hält das komfortable Apartment Meerblick an der Nordküste der Insel bereit. In absoluter Ruhelage gelegen, bietet es neben zwei Schlafzimmern und einer modern ausgestatteten Küche jede Menge Privatsphäre im eigenen Garten. Abkühlung verspricht der großzügige Gemeinschaftspool. Zum Meer sind es nur 1,8 Kilometer und auch die venezianische Hafenstadt Rethymno mit ihren bekannten Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten und Tavernen ist nur wenige Autominuten entfernt. Auf http://www.kreta-urlaub.at erfahren Aktivurlauber und Erholungssuchende noch mehr Wissenswertes zur privaten Apartmentanlage, zum Apartment Meerblick und zu einem Urlaub, der ganz viel Erholung auf Kreta verspricht! Und das zum besten Preis! Kreta weiß seine Gäste zu begeistern und meist reicht ein Urlaub nicht aus, um das gesamte Eiland mit all seinen Facetten und Highlights zu erkunden. Deshalb heißt es bei der Abreise nicht "Lebe wohl!" sondern "Auf Wiedersehen auf bald auf Kreta!".

