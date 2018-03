Einladung zur Verleihung des Wirtschaftspreises der Schwedischen Handelskammer

Erfolgreiche Schweden in Österreich

Wien (OTS) - Zum vierten Mal wird am Dienstag, 14. Mai 2013 um 18.30 Uhr der Wirtschaftspreis der Schwedischen Handelskammer in Österreich verliehen. Die Preisverleihung findet in der Residenz des schwedischen Botschafters, Liechtensteinstraße 51, 1090 Wien, statt.

Ausgezeichnet werden schwedische Unternehmen und Manager, die sich erfolgreich auf dem österreichischen Markt etabliert haben. Die Gewinner 2013 sind IKEA und das Start-up-Unternehmen The Good Tribe. Als Manager des Jahres wird Lars Hagström (STS Alpresor)ausgezeichnet.

Der Preis wurde von der Schwedischen Handelskammer in Österreich, der Schwedischen Außenhandelsstelle in Österreich und der Schwedischen Botschaft ausgeschrieben. Eine Jury mit Johan L. Eliasson, dem Präsidenten der Schwedischen Handelskammer in Österreich, dem schwedischen Botschafter in Wien, Nils Daag und dem schwedischen Handelsbeauftragten in Wien, Carsten Grönblad an der Spitze, haben aus den Einreichungen die Preisträger ausgewählt.

Wir freuen uns, Sie bei dieser Preisverleihung begrüßen zu können. Um Anmeldung wird gebeten.

Wollen Sie mehr über unsere Gewinner wissen? Gehe zu

http://www.swecham.at/en/news/157-wirtschaftspreis2013

Verleihung des Wirtschaftspreises der Schwedischen Handelskammer



Datum: 14.5.2013, um 18:30 Uhr



Ort:

Residenz des schwedischen Botschafters

Liechtensteinstraße 51, 1090 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Schwedische Handelskammer in Österreich

linn.lawi @ swecham.at

Mobil: +4336642608001 oder auf www.swecham.at