Magna gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2013 bekannt

Aurora, Ontario (ots/PRNewswire) - Magna International Inc. gab heute die Finanzergebnisse fuer das erste Quartal 2013 bekannt.

QUARTALSENDE ZUM 31. MÄRZ 2013 2012 Umsatz 8.361 USD 7.666 USD Bereinigter EBIT(1) 467 USD 444 USD Betriebsergebnis vor Ertragssteuern 457 USD 439 USD Zurechenbares Konzernergebnis für Magna International Inc. 369 USD 343 USD Verwässerter Gewinn pro Aktie 1,57 USD 1,46 USD

Alle Ergebnisse sind in Millionen US-Dollar angegeben, ausgenommen Aktienergebnisse, die in US-Dollar ausgewiesen sind.

(1) Der bereinigte EBIT ist der Massstab fuer den Gewinn/Verlust des Segments, wie in den vorlaufigen konsolidierten Abschluessen des Unternehmens berichtet.

Der bereinigte EBIT ist das Betriebsergebnis vor Ertragssteuern, Zinsaufwendungen (netto) und sonstigen Aufwendungen (netto).

QUARTAL MIT ABSCHLUSS ZUM 31. MARZ 2013

Im ersten Quartal 2013 verzeichneten wir zum 31. Marz 2013 einen Umsatz von 8,36 Mrd. USD. Im Vergleich zum ersten Quartal 2012 entspricht dies einem Zuwachs von 9 %. Wir erzielten diesen Umsatzanstieg in einem Zeitraum, in dem die Fahrzeugproduktion in Nordamerika im Vorjahresvergleich um 1 % anstieg und in Europa um 9 % abnahm. Der Produktionsumsatz fuer Nordamerika, Europa und den Rest der Welt sowie die Umsatze aus Werkzeugherstellung, Engineering und sonstigen Unternehmensbereichen stiegen im ersten Quartal 2013 gegenueber dem Vorjahresquartal an.

Die Umsatze aus der Komplettfahrzeugmontage stiegen im ersten Quartal 2013 um 33 % auf 798 Mio. USD an (im Vergleich zu 599 Mio. USD im ersten Quartal 2012). Das Volumen der Komplettfahrzeugmontage stieg dabei um 25 % auf ungefahr 37.000 Einheiten an.

Im ersten Quartal 2013 belief sich das Betriebsergebnis vor Ertragsteuern auf 457 Mio. USD, das zurechenbare Konzernergebnis von Magna International Inc. auf 369 Mio. USD und der verwasserte Gewinn je Aktie auf 1,57 USD. Im Vergleich zum ersten Quartal 2012 entspricht dies jeweils einem Zuwachs in Hohe von 18 Mio. USD, 26 Mio. USD und 0,11 USD.

Im vierten Quartal 2013 erwirtschafteten wir zum 31. Marz 2013 liquide Mittel aus dem operativen Geschaft in Hohe von 607 Mio. USD vor Anderungen in nicht zahlungswirksame, betriebliche Aktiva und Passiva und investierten 456 Mio. USD in nicht zahlungswirksame, betriebliche Aktiva und Passiva. Die gesamte Investitionstatigkeit belief sich fuer das erste Quartal 2013 auf 242 Mio. USD, einschliesslich 194 Mio. USD an Sachanlagenzugangen und 48 Mio. USD an Investitionen sowie anderen Anlageguetern.

Eine genauere Darlegung unserer konsolidierten Finanzergebnisse fuer das zum erste Quartal mit Abschluss zum 31. Marz 2013 ist im MD&A (Lagebericht nach US GAAP) sowie in den ungeprueften, vorlaufigen konsolidierten Zwischenabschluessen und den Anmerkungen dazu enthalten, die dieser Pressemitteilung beigefuegt sind.

DIVIDENDEN

Gestern kuendigte unser Board of Directors fuer das 1. Quartal 2013 in Bezug auf unsere umlaufenden Stammaktien eine vierteljahrliche Dividende in Hohe von 0,32 USD an. Diese Dividende wird am 17. Juni 2013 an zum 31. Mai 2013 eingetragene Aktieninhaber ausgezahlt.

AKTUALISIERTE PROGNOSE FUER 2013

Leichtfahrzeugproduktion (Einheiten) Nordamerika 15,9 Mio. Europa(1) 18,4 Mio. Produktionsumsatz 15,7 - 16,1 Mrd. USD Nordamerika 9,3 - 9,6 Mrd. USD Europa Rest der Welt 2,2 - 2,5 Mrd. USD Gesamtproduktionsumsatz 27,2 - 28,2 Mrd. USD Umsatz aus Komplettfahrzeugmontage 2,8 - 3,1 Mrd. USD Gesamtumsatz 32,6 - 34,0 Mrd. USD Operative Marge(2)(3) Mittlere bis hohe Rate 5 % Steuersatz(2) ca. 24 % Kapitalaufwand ca. 1,4 Mrd. USD

(1) Ab dem ersten Quartal 2013 legen wir die gesamte europaische Leichtfahrzeugproduktion offen und nicht nur die westeuropaische Leichtfahrzeugproduktion

(2) Bereinigt um sonstige Aufwendungen (netto)

(3) Bereinigt um eine Abschreibung fuer immaterielle Vermogenswerte in Hohe von 158 Mio. USD im Zusammenhang mit der UEbernahme von E-Car

Bei dieser Prognose fuer 2013 sind wir neben den Angaben zur Leichtfahrzeugproduktion fuer 2013 davon ausgegangen, dass es keine wesentlichen UEbernahmen oder Verausserungen geben wird. Des Weiteren sind wir davon ausgegangen, dass die Wechselkurse der fuer unsere Geschaftstatigkeit gangigsten Wahrungen im Vergleich zu unserer Berichtswahrung (USD) in etwa den aktuellen Kursen entsprechen.

