Magna gibt Ergebnisse des Jahrestreffens von 2013 bekannt

Aurora, Ontario (ots/PRNewswire) - Magna International Inc. hat die Abstimmungsergebnisse seines heutigen Jahrestreffens der Aktionare von 2013 bekanntgegeben. Insgesamt 188.720.891 Millionen der Stammaktien oder 80,6 % unserer ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien nahmen im Zusammenhang mit dem Jahrestreffen an der Abstimmung teil. Die Aktionare stimmten samtlichen Geschaftsangelegenheiten zu, darunter der Wahl der einzelnen Kandidaten fuer den Vorstand, und zwar mit folgenden deutlichen Mehrheiten:

Scott B. Bonham 99,5 % Peter G. Bowie 99,7 % Hon. J. Trevor Eyton 98,1 % V. Peter Harder 98,1 % Lady Barbara Judge 97,7 % Kurt J. Lauk 99,2 % Donald J. Walker 99,7 % Lawrence D. Worrall 99,7 % William L. Young 98,9 %

Auch Magnas "Say on Pay"-Fachbeirat erhielt 75,0 % Zustimmung. Die vollstandigen Abstimmungsergebnisse finden sich in Anhang "A" dieser Pressemitteilung.

UEBER MAGNA

Wir sind ein fuehrender, weltweit tatiger Automobilzulieferer mit 315 Fertigungsbetrieben und 87 Produktentwicklungs-, Konstruktions- und Vertriebszentren in 29 Landern. Unsere 121.000 Mitarbeiter sind darum bestrebt, unseren Kunden mithilfe innovativer Prozesse sowie Herstellungsverfahren auf hochstem Niveau einen ueberdurchschnittlichen Mehrwert zu bieten. Unsere Produktpalette umfasst Karosserien, Fahrwerke, Innen- und Aussenteile, Sitze, Antriebsstrange, Elektronik, Spiegel, Verschluesse, Dachsysteme und Module sowie die komplette Fahrzeugtechnik und Auftragsfertigung. Fuer weitere Informationen ueber Magna besuchen Sie unsere Website http://www.magna.com.

Anhang "A"

ABSTIMUNGSERGEBNISSE - JAHRESTREFFEN DER AKTIONARE 2013

Vorsatz Abstimmung* Stimmen Stimmen (%) Wahl von dafür 182.853.429 99,5 Scott B. Bonham Enthaltungen 880.235 0,5 zum Director Wahl von dafür 183.193.443 99,7 Peter G. Bowie Enthaltungen 540.220 0,3 zum Director Wahl von Hon. dafür 180.295.635 98,1 J. Trevor Eyton Enthaltungen 3.438.028 1,9 zum Director Wahl von dafür 180.221.724 98,1 V. Peter Harder Enthaltungen 3.511.939 1,9 zum Director Wahl von dafür 179.550.053 97,7 Lady Barbara Judge Enthaltungen 4.183.611 2,3 zum Director Wahl von dafür 182.292.465 99,2 Kurt J. Lauk Enthaltungen 1.441.198 0,8 zum Director Wahl von dafür 183.199.999 99,7 Donald J. Walker Enthaltungen 533.665 0,3 zum Director Wahl von dafür 183.185.633 99,7 Lawrence D. Worrall Enthaltungen 548.030 0,3 zum Director Wahl von dafür 181.614.303 98,9 William L. Young Enthaltungen 2.119.359 1,1 zum Director Ernennung von dafür 185.486.401 98,3 Wirtschaftsprüfern Enthaltungen 3.234.382 1,7 Beiratsbeschluss dafür 137.713.877 75,0 zum Umgang mit dagegen 46.020.781 25,0 Vorstandsvergütungen

* Es wurden keine ungueltigen Vertretungen eingereicht.

