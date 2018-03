Meisterliche Stimmung in München: Paulaner gratuliert dem FC Bayern München zum Gewinn der Meisterschaft

Ausnahmezustand in München: Nach dem letzten Heimspiel des FC Bayern München in der deutschen Fußballbundesliga hielten die Bayern endlich die lang ersehnte Meisterschale in den Händen. Fans und Spieler feierten die 23. Meisterschaft in der Münchner Allianz-Arena ausgelassen - mit 10 Tausend Litern spendiertem Weißbier des langjährigen Premiumsponsors Paulaner. Stilecht in 3-Liter-Gläsern von den "Paulas" - den hübschen Weißbier-Botschafterinnen in traditioneller Tracht - gereicht, fand die ausgelassene Stimmung auf dem Spielfeld in den legendären Bierduschen ihren Höhepunkt. Die Paulaner Brauerei gratuliert und freut sich auf weitere gemeinsame Erfolge "made in Bavaria".

