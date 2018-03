Leica Hauptaktionär beteiligt sich an Internet-Foto-Plattform i-shot-it.com

Die AHK Vermögensverwaltung GmbH, Salzburg, zu 100 Prozent im Besitz von Dr. Andreas Kaufmann, über ACM Projektentwicklung Mehrheitsanteilseigner der Leica Camera AG, beteiligt sich mit 25,1 Prozent an der Internet-Plattform "I-shot-it". Die von dem Deutschen Hartmut Hennige 2011 in den USA gegründete Betreiberfirma, die unter anderem auch mit der Leica Camera AG kooperiert, ermöglicht auf ihrer Website www.i-shot-it.com Foto-Enthusiasten vom Profi bis zum Amateur gegen geringe Gebühren die Teilnahme an Fotowettbewerben, bei der eine unabhängige Jury von international anerkannten Fotografen über die Preisträger entscheidet. Bei den freien Wettbewerben bestimmen die Mitglieder der "I-shot-it" Community den Preisträger direkt über Internet-Voting. Der Claim von "I-shot-it" lautet "The Best Photo Competition".

Die Preisgelder werden aus den Gebühren finanziert, die beim Upload von Bildmaterial erhoben werden. Die Gewinner erhalten zusätzlich zu den Geldpreisen eine Leica Kamera. Die derzeit dreizehn Kategorien umfassen unter anderem Bereiche wie Wildlife, Landscape, Black-and-white, Cars, Transport, Flowers, Children sowie Tierfotografie aller Art. Weitere Kategorien wie Street, Sports und Food sind geplant. Die Bilder können einfach hochgeladen und sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt bei den Wettbewerben eingereicht werden.

"Viele Hobby-Fotografen und auch Profis freuen sich über unsere Plattform, weil sie hier die Anerkennung für ihre Arbeit erhalten können, die ihnen sonst oft verwehrt bleibt", erklärt "I-shot-it" Gründer Hartmut Hennige. "Die meisten Fotowettbewerbe unterliegen strengen Richtlinien oder Beschränkungen, die viele Fotografie-Interessierte ausschließen. Bei uns aber kann jeder mitmachen. Die Jury-Mitglieder, allesamt unabhängige und renommierte Fotografen, kennen weder den Einsender noch die Kamera, mit der das Bild gemacht worden ist." Mittlerweile wurden laut Hennige rund 5 Mio. Bilder hochgeladen. Etwa die Hälfte davon wurde zu Wettbewerben eingereicht.

Die meisten Zugriffe auf die Website von "I-shot-it" kommen aus den USA. Dass die Plattform sich steigender Beliebtheit erfreut, zeigen nicht nur die Klickraten im Internet (derzeit über 132.000 Visits, 1,85 Mio. Pageviews), sondern auch die User-Zahlen (derzeit ca. 50.000 eingetragene Mitglieder) und die Menge der Fans auf der Facebook-Seite von "I-shot-it". Über 185.000 Fans hat die Plattform bei Facebook. Dr. Andreas Kaufmann von der ACM in Salzburg, Aufsichtsratsvorsitzender der Leica Camera AG, rechnet mit hohen Wachstumsraten in den kommenden Monaten. "Die Fotografie hat in den vergangenen Jahren einen ungeheuren Aufschwung genommen. Der Wunsch, ohne Beschränkungen die eigenen Fotos in Wettbewerben einer schier unbegrenzten Anzahl von Menschen präsentieren zu können, ist sehr verbreitet", so Kaufmann. "Die wachsende Zahl an Fans und Usern zeigt, wie groß der Bedarf bei Fotografen in aller Welt ist. Diesen Bedarf wollen wir bedienen."

Über ACM Projektentwicklung:

Die Austrian Capital Management, kurz ACM Projektentwicklung GmbH, Salzburg, wurde im April 2002 gegründet und investiert im Bereich mittelständischer, meist inhabergeführter Firmen. Dabei verfolgt sie langfristige Anlageziele mit Wertaufbau. Geschäftsführer ist Dr. Andreas Kaufmann. Seit Ende 2004 ist die ACM Anteilseigner der Leica Camera AG, Solms, seit 2006 Mehrheitsanteilseigner. Unter der Ägide Kaufmanns als Aufsichtsratsvorsitzender hat die Leica Camera AG 2011 den Turnaround geschafft und erwirtschaftet seitdem Gewinne im zweistelligen Millionenbereich. Zahlreiche weitere Beteiligungen vor allem im Bereich der fotooptischen Industrie runden das Portfolio der ACM Projektentwicklung ab.

Über AHK Vermögensverwaltung:

Die AHK Vermögensverwaltung GmbH, Salzburg, wurde 2011 gegründet und befindet zu 100 Prozent im Besitz von Dr. Andreas Kaufmann. Sie ist an mehreren Firmen im Bereich der Fotografie beteiligt.

