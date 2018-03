Far East Energy Announces gibt Bohrbeginn an der 14. Bohrung von 2013 und erste Bohrergebnisse bekannt und veröffentlicht die Resultate für Q1 2013

Houston (ots/PRNewswire) - Far East Energy Corporation gab heute bekannt, dass die Erkundungsbohrung SYS03 die Gesamttiefe erreicht hat; für die Erkundungsbohrung SYE06 wurde der vorläufige Gasgehalt bestimmt; außerdem begann die Bohrung an 108D, einer zusätzlichen Produktionsbohrung, womit 2013 der Bohrbetrieb an nunmehr 14 Bohrungen aufgenommen wurde.

Das Unternehmen konzentriert sich auch weiterhin auf sein Bohr- und Fracking-Programm, das die Geschäftsführung auf ihrem Konferenzgespräch vom 18. April 2013 erörtert hatte und das in der Pressemitteilung mit Betriebs-Updates vom 6. Mai 2013 näher besprochen wurde.

Als Teil des fortlaufenden Erkundungsbohrprogramms des Unternehmens wurde bei SYS03, die sich im östlichen bis südöstlichen Teil des Shouyang-Blocks befindet, die Bohrung bis in eine Tiefe von 1.471 Metern (oder 4.826 Fuß) vorangetrieben, womit der 15. Kohleflöz durchdrungen wurde, der eine Kohleflözdicke von 3,77 Metern (oder etwa 12,4 Fuß) aufwies. Die Kohle wurde vollständig gekernt, und sieben Proben wurden für Desorptionstests entnommen, die eine Einschätzung des Gasgehalts ermöglichen werden. Die Bohrlochmessungen und die Open-Hole-Tests werden in Kürze abgeschlossen sein, gefolgt von Einschätzungen zur Durchlässigkeit.

Die Bohrung SYS03 ist ein guter Kontrollpunkt zwischen den Bohrungen P18 und SYS05, da sie die gute Kontinuität und Stabilität des Zielkohleflözes Nr. 15 bestätigt. Dieses ermutigende Ergebnis von SYS03 stärkt das Vertrauen in das Potenzial des östlichen und südöstlichen Abschnitts des Shouyang-Blocks wesentlich.

Währenddessen weisen Testergebnisse von Kernproben aus der Erkundungsbohrung SYE06 auf einen Anfangsgasgehalt von 592 Standardkubikfuß pro Tonne (scf/t) oder 16,76 Kubikmetern pro Tonne (m3/t) im 15. Kohleflöz und 383 scf/t oder 10,84 m3/t im 9. Kohleflöz hin. Diese Bohrung befindet sich etwa 5 Kilometer östlich der Erkundungsbohrung P18 und bestätigt den praktisch im gesamten Shouyang-Block hohen Gasgehalt weiter.

CEO Michael McElwrath sagte "Ich bin sehr zufrieden mit unserem Fortschritt am Shouyang-Block in diesem Jahr. Wie zuvor angekündigt, sind unsere Bohrfirmen gegenwärtig dabei, bis zu fünfundzwanzig Bohrplattformen speziell für den Shouyang-Block zu mobilisieren, und wir befinden uns in den letzten Zügen der Vorbereitung für den Start des Fracking-Programms, wobei gegenwärtig 10 Bohrungen auf den Fracking-Beginn warten. Das Betriebsteam in China konzentriert sich voll auf die Umsetzung des Bohrprogramms des Unternehmens für 2013. Die Ergebnisse einer weiteren Erkundungsbohrung, der SYE06, ermutigen uns, da sie den hohen Gasgehalt der Zielkohleflöze für eine immer größere Fläche bestätigen."

Die Gasumsätze für Q1 2013 betrugen 66,9 MMcf, ein Anstieg von 40% gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2012. Der durchschnittliche Gaspreis in Q1 2013 lag bei $6,47/Mcf einschließlich verschiedener staatlicher und regionaler Subventionen und Mehrwertsteuerrückerstattungen. Dies steht einem Durchschnittswert von $6,45/Mcf im Q1 2012 gegenüber.

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Energie in der Gegend unserer 1H-Pilotregion wurde das Stromnetz in dieser Region ausgebaut. Dieser gestiegene Bedarf an Elektrizität deutet auf die rasche Zunahme in der Nachfrage nach Energie in der Region hin, und zwar für Fabriken, Chemiewerke und gasbetriebene Kraftwerke sowie LNG-Anlagen, die in der Nähe der 1H-Pilotregion errichtet werden. Aufgrund dieses fortlaufenden Ausbaus erlebte das Unternehmen seit März 2013 von Zeit zu Zeit Unterbrechungen in der Stromversorgung seiner Kompressoren im Shouyang-Block, da das Stromnetz erweitert wurde. Um die Auswirkungen dieser Unterbrechungen zu mildern, sind die Feldkräfte des Unternehmens dabei, unternehmenseigene gasbetriebene Generatoren zu beschaffen und zu installieren, um für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung am Verkaufspunkt zu sorgen.

Wie am 16. Januar 2013 angekündigt, hat das Unternehmen im ersten Quartal eine Privatplatzierung im Wert von $60 Millionen getätigt, wodurch eine volle Produktion sowie das Erkundungsbohrprogramm für das gesamte Jahr 2013 finanziert werden.

Far East Energy Corporation

Ansässig in Houston, Texas, und mit Niederlassungen in Beijing und Taiyuan, China, konzentriert sich die Far East Energy Corporation auf die Kohlebettmethanexploration und -entwicklung in China.

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die Absichten, Hoffnungen, Schätzungen, Vermutungen, Annahmen und Erwartungen oder Vorhersagen für die Zukunft der Far East Energy Corporation und seiner Geschäftsleitung betreffen, sind zukunftsorientierte Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in geänderter Fassung und von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in geänderter Fassung. Es ist zu beachten, dass derartige zukunftsorientierte Aussagen keine Garantien für künftige Leistungen darstellen und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten einschließen. Die tatsächlichen Ergebnisse können stark von den in diesen zukunftsorientierten Aussagen vorhergesagten abweichen. Zu Faktoren, die zu einer starken Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsorientierten Aussagen vorhergesagten führen können, gehören folgende: der vorläufige Charakter von Bohrungsdaten, einschließlich Durchlässigkeit und Gasgehalt; es gibt keine Gewissheit bezüglich des Gasvolumens, das letztlich erzeugt und aus den Bohrungen verkauft wird; die hydraulische Stimulation und die Bohrprogramme können möglicherweise das Gasvolumen nicht erfolgreich steigern; aufgrund von Einschränkungen durch die chinesische Gesetzgebung ist es möglich, dass wir nur eingeschränkt zur Umsetzung des Gasverkaufsvertrags zwischen der Shanxi Province Guoxin Energy Development Group Limited und der China United Coalbed Methane Corporation berechtigt sind, deren ausdrücklicher Nutznießer wir sind; möglicherweise werden keine weiteren Bohrungen vorgenommen oder erfolgen nicht zeitnah; möglicherweise werden zusätzliche Leitungen und Sammelsysteme, die zum Transport unseres Gases erforderlich sind, nicht rechtzeitig oder gar nicht gebaut, oder ihr Verlauf kann von dem erwarteten Verlauf abweichen; die Leitungsbetreiber und die lokalen Vertriebs-/Flüssiggasgesellschaften können sich weigern, unser Gas zu kaufen oder abzunehmen, oder es gelingt uns nicht, unsere Rechte durch klare Vereinbarungen mit Leitungsbetreibern durchzusetzen; Konflikte mit Kohlebaugesellschaften oder die Koordination unserer Explorations- und Produktionsaktivitäten mit Bergbauaktivitäten könnten unseren Betrieb negativ beeinflussen oder kostspieliger gestalten; unsere fehlende Betriebsgeschichte; eingeschränkte und potenziell unzureichende Verwaltung unserer finanziellen Ressourcen; Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Kohlebettmethan; die Unmöglichkeit, unsere Reserven und andere Ressourcen oder einen wesentlichen Anteil davon zu verkaufen; möglicherweise erfüllen wir die Anforderungen zur Platzierung unserer Wertpapiere auf dem Wertpapiermarkt nicht; Enteignung und andere Risiken im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften; Unterbrechungen der Kapitalmärkte, die die Finanzierung beeinträchtigen; Umstände, die die Energiebranche im Allgemeinen beeinflussen; fehlende Verfügbarkeit von Öl- und Gasfeldgütern und -dienstleistungen; Umweltrisiken; Bohr- und Produktionsrisiken; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften in Bezug auf unser Geschäft sowie andere Risiken, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K, den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und weiteren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten beschrieben sind.

Web site: http://www.fareastenergy.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Investor Relations - +1-281-606-1600, Far East Energy

Corporation, Investorrelations @ fareastenergy.com; Jennifer Whitley -

+1-832-598-0470, Far East Energy Corporation,

jwhitley @ fareastenergy.com;

Catherine Gay - +1-832-598-0470, Far East Energy Corporation,

cgay @ fareastenergy.com