"Sport am Sonntag" mit Marko Arnautovic als Live-Gast

Am 12. Mai um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert "Sport am Sonntag" am 12. Mai 2013, um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

Fußball - Marko Arnautovic live zu Gast. Er ist das Enfant Terrible des österreichischen Fußballs. Marko Arnautovic - Ein Fußballer zwischen Genie und Wahnsinn.

Tischtennis - Als Werner Schlager Geschichte schrieb: 2003 wird Werner Schlager in Paris als letzter Europäer Tischtennis-Weltmeister. "Sport am Sonntag" begleitete Werner Schlager an die Stätte seines größten Triumphs.

Ski Alpin - Schuften für die Olympia-Saison: Startschuss in die Olympia-Saison. Anna Fenninger und Co. beginnen ihre Wintervorbereitung auf Mallorca.

Formel 1 - Heimspiel für Alonso: Beim Europa-Auftakt in Barcelona werden die Karten neu gemischt. Fernando Alonso will bei seinem Heim-GP zurück auf die Siegerstraße.

Eishockey-WM - Kampf um den Klassenerhalt: Heiße Phase in Helsinki. Die österreichische Nationalmannschaft kämpft um den Verbleib in der Top-Gruppe.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar. Wer die Sendung "Sport am Sonntag" live im Studio mitverfolgen möchte, kann sich dafür unter tickets @ ORF.at anmelden bzw. unter tickets.ORF.at informieren.

