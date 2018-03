Arbeitsunsicherheit macht Stress!

Bilbao/Wien (OTS) - EU-Umfrage: Die Hälfte der europäischen ArbeitnehmerInnen ist der Ansicht, dass arbeitsbedingter Stress weit verbreitet ist. Programme, die es ArbeitnehmerInnen erleichtern bis zur Pension oder darüber hinaus weiterzuarbeiten, sind nur wenig bekannt, obwohl die Mehrheit der ArbeitnehmerInnen ihre Einführung befürworten.

Das sind die zwei wichtigsten Ergebnisse einer Umfrage der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA), durchgeführt von Ipsos MORI zwischen November 2012 und Februar 2013 in 31 europäischen Ländern (27 EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz). Etwa die Hälfte der ArbeitnehmerInnen in Europa ist der Meinung, dass Stress an ihrem Arbeitsplatz häufig vorkommt. 16 Prozent gaben an, dass er "sehr häufig" vorkommt.

Weibliche Arbeitnehmerinnen geben häufiger als ihre männlichen Kollegen an, dass arbeitsbedingter Stress verbreitet ist (54% Frauen, 49 % Männer). Und ArbeitnehmerInnen zwischen 18 bis 54 Jahre (53 %) häufiger als ArbeitnehmerInnen der Altersgruppe ab 55 Jahre (44%). Die Wahrnehmung ist auch nach Branchen unterschiedlich: Für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich ist arbeitsbedingter Stress am stärksten verbreitet (61%), wobei 21 Prozent angeben, dass Stress "sehr häufig" auftritt.

Arbeitsstress muss bekämpft werden

Arbeitsplatzunsicherheit und -umstrukturierungen werden als häufigste Ursache für Stress wahrgenommen (72 %), gefolgt von Arbeitsbelastung (66%). In Ländern mit einer höheren Staatsverschuldung geben ArbeitnehmerInnen häufiger (73%) Arbeitsplatzunsicherheit oder -umstrukturierung als Ursache für Stress an gegenüber 66 Prozent in Ländern mit einer Staatsverschuldung von 60 Prozent des BIP oder weniger (Quelle Eurostat, 2012).

Christa Sedlatschek, Direktorin der EU-OSHA dazu: "Wir müssen Unternehmen aller Größen und Branchen vermitteln, dass psychosoziale Risiken in der gleichen Weise bekämpft werden müssen wie andere Probleme im Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit. Denn es besteht eine Verbindung zwischen der Verbreitung und der Bekämpfung von arbeitsbedingtem Stress". Sieben von zehn ArbeitnehmerInnen (72%), die angeben, dass arbeitsbedingter Stress an ihrem Arbeitsplatz selten ist, sagen auch, dass er gut bekämpft wird.

Sechs von zehn ArbeitnehmerInnen (59%) geben Mobbing und Belästigung als häufige Ursachen von arbeitsbedingtem Stress an. Ein geringerer Anteil von ArbeitnehmerInnen nennt eine fehlende Unterstützung von Kollegen oder Vorgesetzten (57%), eine mangelnde Klarheit der Aufgaben (52%) oder die eingeschränkte Arbeitsgestaltung (46%) als häufige Ursachen von arbeitsbedingtem Stress.

Arbeitsschutzstrategie Österreich

In Österreich wird durch die Novelle zum Arbeitsschutzgesetz (seit 1.1.2013) die Wichtigkeit der psychischen Gesundheit und der Prävention arbeitsbedingter psychischer Belastungen stärker betont. Im Rahmen der österreichischen Arbeitsschutzstrategie hat die Arbeitsinspektion mit einem Team von PsychologInnen einen Leitfaden zur Bewertung arbeitsbedingter psychischer Fehlbelastung ausgearbeitet und in der Praxis erprobt.

Link zum Leitfaden (http://www.ots.at/redirect/arbeitsinspektion)

Thema: Aktiv Altern

Die Hälfte der Befragten (52%) erwartet, dass der Anteil von ArbeitnehmerInnen ab 60 Jahre an ihrem Arbeitsplatz bis 2020 zunehmen wird. 12 Prozent sind Programme bekannt, die es älteren ArbeitnehmerInnen erleichtern, bis zum Pensionsalter oder darüber hinaus weiterzuarbeiten. Die Bekanntheit solcher Strategien nimmt mit der Unternehmensgröße zu und reicht von 7 Prozent in KMUs bis zu 19 Prozent in Großunternehmen. Gruppen, die diese Strategien befürworten sind Frauen, Teilzeitbeschäftigte, ArbeitnehmerInnen im Gesundheits-und Pflegebereich sowie Beschäftigte in größeren Unternehmen.

Die Frage, ob ältere ArbeitnehmerInnen häufiger als andere ArbeitnehmerInnen bestimmte Verhaltensweisen zeigen, ergab folgende Antworten:

Nur zwei von zehn ArbeitnehmerInnen (22%) sind der Ansicht, dass ältere ArbeitnehmerInnen mehr Unfälle am Arbeitsplatz als andere erleiden. Etwa drei von zehn Befragten (22%) meinen, dass ArbeitnehmerInnen ab 60 Jahre bei der Arbeit weniger produktiv sind als andere ArbeitnehmerInnen. Und vier von zehn Befragten (42%) sind der Ansicht, dass Ältere häufiger unter Stress leiden als andere. Sechs von zehn Befragten (60%) meinen, dass ArbeitnehmerInnen ab 60 Jahre nicht so gut in der Lage sind, sich auf Änderungen bei der Arbeit einzustellen, wie andere, und diese Wahrnehmung wird von der Hälfte (49%) der älteren ArbeitnehmerInnen ab 55 Jahre geteilt.

Die österreichische Arbeitsinspektion führt seit 2007 Beratungs-und Kontrollaktionen in Klein- und Mittelbetrieben durch. Ziel der Aktion ist es, die Betriebe zu motivieren eine Altersstrukturanalyse durchzuführen und alter(n)sförderliche Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dafür hat die Arbeitsinspektion ein Erhebungstool und den Folder "Alter(n)sgerechte Arbeitsgestaltung - Mit Arbeit gesund älter werden!" entwickelt.

Link zur Umfrage:

https://osha.europa.eu/de/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2

Die Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) will dazu beizutragen, dass Arbeitsplätze in Europa sicherer, gesünder und produktiver werden. Die Agentur untersucht, entwickelt und verbreitet Informationen über Sicherheit und Gesundheit und organisiert europaweite Informationskampagnen.

http://osha.europa.eu

