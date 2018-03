Österreichische Geisel im Jemen frei

Vizekanzler und Bundeskanzler erfreut über glücklichen Ausgang

Wien (OTS) - Der Leiter des Krisenstabs, Generalsekretär Johannes Kyrle, informierte heute die Öffentlichkeit, dass der am 21. Dezember 2012 entführte Österreicher, Dominik Neubauer, und die zwei finnischen Geiseln frei sind. "Heute ist ein Tag der Erleichterung und der Freude für Dominik Neubauer und seiner Familie. Wir freuen uns mit ihr, dass diese langen Monate der Ungewissheit nun ein Ende gefunden haben und dass es uns gelungen ist, die sichere und gesunde Rückkehr des Österreichers in die Heimat zu erreichen", erklärten Bundeskanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger. Dominik Neubauer und die beiden finnischen Freigelassenen befinden sich schon in Österreich und werden medizinisch versorgt.

Der Vizekanzler betonte, dass die Sicherheit und Unversehrtheit des Freigelassenen für Österreich immer im Mittelpunkt der Bemühungen gestanden sei. "Wir haben alle uns zur Verfügung stehenden politischen Kanäle und diplomatischen Möglichkeiten genützt, um konsequent in Richtung einer Lösung dieses Falles zu arbeiten. Dieses Ziel haben wir erreicht. Einer dieser Kanäle hat sich als erfolgreich erwiesen. Mit persönlicher Unterstützung seiner Majestät, des Sultans von Oman, Sultan Qaboos bin Said Al Said und seiner Regierung ist uns die Freilassung geglückt."

Der Österreicher ist den Umständen entsprechend im guten gesundheitlichen Zustand. "Dominik Neubauer wurde zuletzt im Oman von einem österreichischen Team versorgt. Er wurde heute gemeinsam mit den beiden Finnen nach Österreich ausgeflogen und wird derzeit medizinisch und psychologisch betreut", sagte der Bundeskanzler.

Kanzler und Vizekanzler nützten die Gelegenheit, um den finnischen und jemenitischen Partnern, den Mitgliedern der Bundesregierung, dem Bundespräsidenten Heinz Fischer, dem Krisenstab und dem Bundesheer für ihre Kooperation in den letzten Monaten zu danken. "Sicherheit ist Teamarbeit. Wir danken allen Beteiligten, insbesondere dem Oman, für ihre Hilfe bei unseren Bemühungen um die Freilassung von Dominik Neubauer. Wir möchten persönlich auch allen Mitarbeitern der beteiligten Ministerien und besonders meinen Mitarbeitern danken: dem Generalsekretär Johannes Kyrle, der den Krisenstab geleitet hat, und dem Sonderteam in Jemen mit Botschafter Gregor Kössler an der Spitze. Sie waren unermüdlich im Einsatz und haben wesentlich zu diesem glücklichen Ausgang beigetragen."

